איסטנבול: יהודים הותקפו כשהיו בדרכם לבית הכנסת להדלקת נר שמיני

קבוצת יהודים, שהייתה בדרכה להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת "נווה שלום" באיסטנבול, הותקפה על-ידי תומכי פלסטין | התוקפים קראו לעברם: "איננו רוצים ציונים בטורקיה. צריך לעצור את מהללי רצח העם ושותפיהם" | תיעוד התקרית (בעולם)

התקיפה בטורקיה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

שבעה יהודים אזרחי טורקיה הותקפו היום (ראשון) באיסטנבול על ידי קהל גדול של מפגינים פרו-פלסטינים, בעת שהיו בדרכם לבית כנסת "נווה שלום" כדי לחגוג את נר שמיני של חג החנוכה.

האירוע התרחש כאשר צעדו לעבר בית כנסת בעיר, ואז הוקפו על ידי המון מפגינים פרו-פלסטינים. על פי גורם בקהילה היהודית באיסטנבול שצוטט ב'וואלה', "הם היו מטרה פשוט בשל היותם יהודים ובשל קיום אמונתם".

התוקפים הסתערו על היהודים בקריאות: "הציונים האלה, שיעזבו את המדינה הזו". השוטרים פיזרו את המפגינים, שהניפו בין היתר דגלים פלסטיניים וניסו להתקרב לעבר קבוצת היהודים.

בציוץ ב-X, שבו פורסם הסרטון, נכתב: "בעוד שבעזה נמשכים חיסולים, רעב והרס, ידידי פלסטין לא נותרו אדישים מול מדריכי תיירים ומשתתפים שהרעיפו שבחים על ציונים, שהגיעו לאיסטנבול לרגל חג החנוכה. אנו פונים לאלה שמונעים פעולות מחאה שקטות ומבצעים מעצרים: עליכם לעצור את מהללי רצח העם ושותפיהם של מבצעי רצח העם ולא אותנו! נמשיך להיות בשטח נגד הציונים ונגד משתפי הפעולה שלהם".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

