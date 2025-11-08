כיכר השבת
משקמים ומבריחים אמל"ח

לקראת מלחמה בצפון? זה המסר שהועבר לאמריקאים לנוכח התעצמות חיזבאללה 

ישראל העבירה מסר לצבא לבנון דרך המנגנון האמריקני, לפיו פעולותיו נגד הארגון אינן מספקות, וכי בהיעדר פעילות משמעותית, ישראל תמשיך לתקוף בעוצמה | מאז הפסקת האש, שנכנסה לתוקפה בנובמבר בשנה שעברה, חוסלו 340 מחבלי חיזבאללה | רק ביממה האחרונה חוסלו שלושה מחבלים (צבא)

מנהרת חיזבאללה (צילום: יוסי זמיר , פלאש 90)

כשנה לאחר הפסקת האש בגבול לבנון והכרעת , הערב דווח כי ישראל התריעה בפני המנגנון האמריקני שחיזבאללה הצליח להבריח בשבועות האחרונים מאות רקטות מסוריה, להשמיש רקטות ומשגרים שנפגעו בלחימה ולגייס אלפי פעילים חדשים - בניגוד להחלטת ממשלת על פירוק חיזבאללה מנשקו.

על פי הדיווח בכאן חדשות, בימים האחרונים ישראל פנתה לצבא לבנון דרך האמריקנים והעבירו מסר על המשך התקיפות בלבנון. "אתם לא פועלים באופן מספק מול חיזבאללה, לא בקצב ולא בהיקף", נמסר בין היתר. "ללא פעילות משמעותית במרחב הכפרי ובנכסים פרטיים, ישראל תמשיך לתקוף בעוצמה".

בחודש האחרון, ישראל תקפה יותר מ-25 יעדים בדרום לבנון, כולל תקיפה באתר האסטרטגי "קשמיר" של חיזבאללה שמשמש לייצור רקטות. מאז הפסקת האש, שנכנסה לתוקפה בנובמבר בשנה שעברה, חוסלו 340 מחבלי חיזבאללה.

רק ביממה האחרונה חוסלו שלושה מחבלי חיזבאללה. לפי דובר , המחבל שחוסל בשעות אחר הצהריים עסק ב"ניסיון שיקום תשתיות צבאיות של חיזבאללה. פעולותיו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

מוקדם יותר חיל האוויר חיסל שני מחבלים מארגון הטרור "הפלוגות הלבנוניות", שפועל בהכוונת חיזבאללה בכפר שבעא שבדרום לבנון. כך מסר דובר צה"ל, שציין כי המחבלים עסקו בהברחת אמצעי לחימה ששימשו את חיזבאללה.

