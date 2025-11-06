הניסיון שלך קשה כ'עקדת יצחק'?

בניסיון העשירי, אומר הקב"ה לאברהם אבינו:

"קח נא" – מדוע הקב"ה אומר את הדברים בלשון בקשה?

אומרים חז"ל, הקב"ה רומז לאברהם אבינו שכבר היו לו ניסיונות קשים, אבל:

דווקא ניסיון העקדה - יוכיח את גדלותו, כפי שכתוב:

"עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה"!

ומה עונה בורא עולם לשאלת אברהם אבינו, איזה ילד לקחת?

"אשר אהבת"! וואוו!

תרגיש - 'עקדת יצחק'!

יש לך הרבה ניסיונות, אבל, ברובם אתה מרגיש שהם - 'קטנים' עליך.

ויש ניסיון אחד, שמרגיש לך - שאין סיכוי שתעמוד בו, אבל, דווקא אם תנצח את הניסיון הזה, יחשב הדבר כאילו:

'עקדת יצחק' – הפרטית שלך!

השטן ניסה לבלבל את אברהם אבינו, וזהו, אותו השטן שמנסה לבלבל אותי ואותך, ואתה רוצה לנצח את הניסיון, אבל:

הפחד מפחיד אותך, וקשה לך - להתעמת מול הניסיון...

מה מיוחד בניסיון 'עקדת יצחק'?

בניסיון 'עקדת יצחק', הקב"ה קיבץ את האהבות לכל הדברים שיש בעולם:

והשריש כח בכל יהודי, שיצליח לעמוד - ב'ניסיון העקידה' הפרטי שלו!

וכך, הקב"ה הפך את ניסיון העקידה:

מניסיון פרטי - לניסיון כללי של כל אחד ואחד!

והיופי שבדבר, שכוחו של אברהם אבינו:

עוזר לדורות לעמוד בכל סוג של - 'עקדת יצחק'.

'עקדת יצחק' – הניסיון הכי קשה שלך!

יש לך כל מיני ניסיונות רגילים, אבל, הגעת לעולם:

לעבור ניסיון אחד - קשה במיוחד! שיהיה עבורך - 'עקדת יצחק'!

וכשאתה מתגבר על ניסיון זה, פיך שיר "עוקד והנעקד":

"עין במר בּוֹכָה ולב שמח".

העין – בוכה! הלב – שמח! וזכות זו, תעמוד לך - לנצח נצחים!

העין - תבכה מאושר, על שוויתרת על רצונך לכבוד רצון ה' יתברך!

הלב - יגיל וישמח, אתה אפילו לא מסוגל לדמיין את השמחה...

יש ניסיון שוחט - כ'עקדת יצחק'?

אם עמדת בניסיון שנוגד את טבעך, הקב"ה מעיד עליך:

"עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה"!

למה דווקא בניסיון זה, הקב"ה מעיד עליך 'ירא אלוקים'? כי עשית דבר:

בניגוד לטבעך ושורש נשמתך, ואתה:

זוכה לחותמת מהקב"ה – 'ירא אלוקים'!

וכל מי שעבר כזה ניסיון, יודע על מה מדובר...

ניסיון העקדה – הסתרה בתוך הסתרה

גדולי האומה הצליחו לעמוד בניסיונות, כי ידעו:

שאפילו 'בהסתרה שבתוך הסתרה - בוודאי גם שם, נמצא ה' יתברך'.

הם ידעו ש'אין שום מציאות בעולם, חוץ מה' יתברך', ולכן:

כל הניסיונות מגיעים מהקב"ה, אף אם הניסיון לא הגיע ישירות מבורא עולם, אלא ע"י שליחיו, והם הצליחו לראות את ישועת השם - מרחוק, כמו שכתוב על אברהם אבינו:

"וַיַּרְא אֶת הַמָּקוֹם מֵרָחֹק" – ראו, אבל - 'מרחוק'!

'חיבוק' – חלקיק ישועה!

גם כשאתה מרגיש 'הסתרה בתוך הסתרה' - הקב"ה לא עזב אותך, והוא שולח לך ישועות קטנות כדי שתרגיש שהוא איתך, כדי לתת לך כח להמתין לישועתך הגדולה, ישועות אלו הן:

כ'חיבוקים' קטנים שמחממים את ליבך, ועוזרים לך - להמתין בסבלנות.

ומי שמודה לבורא עולם על ישועותיו הקטנות, מקבל כוחות עצומים לעמוד בניסיונות גדולים.

הנהגת בורא עולם, לא השתנתה מימי האבות, ואומר מוהרנ"ת:

"וְכֵן הוּא בְּכָל דּוֹר! בִּכְלָלִיּוּת, וּבִפְרָטִיּוּת - וּבִפְרָטֵי פְרָטִיּוּת".

תאמין בעצמך, אל תוותר – אתה יכול!

יש לך ניסיון קשה, שאין לך מספיק אומץ להתנצח ול'נצח' אותו?

דווקא זאת, ה'עקדת יצחק' - שהקב"ה מחכה שתנצח.

עמדת בניסיון? גאולתך האמיתית – תגיע, ובגדול!

"והנה איל אחר - נאחז בסבך בקרניו". אומר החוזה מלובלין:

"והנה איל אחר" – כל אחד נולד עם איזה תאווה או מידה שקשה לו לעמוד בה, אבל, אומר הבעל שם טוב הקדוש: "הרע – כיסא לטוב", אם תנצח את הרע הזה:

נשמתך תאיר - בשמחה אמיתית ובאור אלוקי, כי:

"נר אלוקים – נשמת אדם" - נשמתך כמו נר, כשהיא נוגעת בקדושה, היא:

נדלקת! בוערת ומתלהבת – לעוד קדושה!

ויותר, לא תרצה לקנות הנאות מבסטה 'הכל בשקל':

נשמתך תבקש להאיר, באור אלוקי, שהוא זוהר - כ'יהלום' אמיתי!

פניך מאירות – באור אלוקי

"איזהו גיבור – הכובש את יצרו" – שואל הרמח"ל:

ולמה לא כתוב את 'יצר הרע'? ועונה, מי שעוקר את היצר ה'אחד' שהכי קשה לו, זוכה כמו משה רבנו:

"כי קרן עור פניו" – פניך יאירו באור אלוקי...

אברהם אבינו, השריש ונטע בך כח פנימי עמוק:

לעמוד בניסיון האחד ומיוחד – של חייך!

ניסיון בקדושה = עקדת יצחק!

לפני הגאולה, כל אחד יעבור:

ניסיון קשה באמונה או בקדושה, כמו - 'עקדת יצחק'!

אבל, אם יזכור שהקב"ה הכין עבורו מהלך ניסי כמו לאברהם אבינו, ויראה את הניסיון כ'עקדת יצחק', יזכה:

"מרחוק ה' נראה לי" – לראות מרחוק את ישועתו וגאולתו, וידע:

שישועתו מאוד קרובה לבוא! וכך יוכל:

לשמור על האמונה והתקווה - ויזכה לגאולה!

"להודיע לכל קוויך, שלא יבושו ולא יכלמו – לנצח"! ואומר מוהרנ"ת:

"שֶׁחֲסָדָיו יִתְבָּרַךְ, מִתְחַדְּשִׁים עָלֵינוּ - בְּכָל יוֹם"! קרא שוב...

חיזוק הלב – מראית הגאולה מרחוק

ליבך מקבל כח להמתין לגאולתך, אומר מוהרנ"ת חידוש נפלא:

זכות עקדת יצחק, עומדת – גם לך ולדורי דורות!

ובזמן שקשה לך, תזכור: "מֵרָחוֹק ה' נִרְאָה לִי" - מֵרָחוֹק דַּיְקָא"!

תצליח "לְהִתְחַזֵּק וְלִשָּׁאֵר עַל עָמְדוֹ - בְּכָל עֵת! בְּכָל מַה - שֶּׁיַּעֲבֹר עָלָיו".

תראה בעינייך - שיש ענין, שהכל - יתהפך לטובה.

הגאולה מגיעה בהיסח הדעת

לגאולה - יש 'חוק', היא - מגיעה מרחוק ובהיסח הדעת, כי:

"הַכֹּל נִמְשָׁךְ וּבָא, מִמֶּרְחָק - מְאֹד מְאֹד".

אברהם אבינו היה חזק בדעתו, ועמד:

בניסיון 'עקדת יצחק' – גם אתה!

אומר מוהרנ"ת, אם תתחזק ולא תאבד תקווה, תזכה:

"שֶׁתֵּכֶף נִמְתַּק הַדִּין, וְנֶאֱמַר לוֹ - "אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ".

כל הדינים ימתקו מעליך, ויש ענין שיתהפך הכל לטובה...

"והבוטח בה' – חסד יסובבנו" (תהילים ל"ב, י').

"ישועת ה' כהרף עין"!

גם – ישועתך, אמן!