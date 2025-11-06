הניסיון שלך קשה כ'עקדת יצחק'?
בניסיון העשירי, אומר הקב"ה לאברהם אבינו:
"קח נא" – מדוע הקב"ה אומר את הדברים בלשון בקשה?
אומרים חז"ל, הקב"ה רומז לאברהם אבינו שכבר היו לו ניסיונות קשים, אבל:
דווקא ניסיון העקדה - יוכיח את גדלותו, כפי שכתוב:
"עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה"!
ומה עונה בורא עולם לשאלת אברהם אבינו, איזה ילד לקחת?
"אשר אהבת"! וואוו!
תרגיש - 'עקדת יצחק'!
יש לך הרבה ניסיונות, אבל, ברובם אתה מרגיש שהם - 'קטנים' עליך.
ויש ניסיון אחד, שמרגיש לך - שאין סיכוי שתעמוד בו, אבל, דווקא אם תנצח את הניסיון הזה, יחשב הדבר כאילו:
'עקדת יצחק' – הפרטית שלך!
השטן ניסה לבלבל את אברהם אבינו, וזהו, אותו השטן שמנסה לבלבל אותי ואותך, ואתה רוצה לנצח את הניסיון, אבל:
הפחד מפחיד אותך, וקשה לך - להתעמת מול הניסיון...
מה מיוחד בניסיון 'עקדת יצחק'?
בניסיון 'עקדת יצחק', הקב"ה קיבץ את האהבות לכל הדברים שיש בעולם:
והשריש כח בכל יהודי, שיצליח לעמוד - ב'ניסיון העקידה' הפרטי שלו!
וכך, הקב"ה הפך את ניסיון העקידה:
מניסיון פרטי - לניסיון כללי של כל אחד ואחד!
והיופי שבדבר, שכוחו של אברהם אבינו:
עוזר לדורות לעמוד בכל סוג של - 'עקדת יצחק'.
'עקדת יצחק' – הניסיון הכי קשה שלך!
יש לך כל מיני ניסיונות רגילים, אבל, הגעת לעולם:
לעבור ניסיון אחד - קשה במיוחד! שיהיה עבורך - 'עקדת יצחק'!
וכשאתה מתגבר על ניסיון זה, פיך שיר "עוקד והנעקד":
"עין במר בּוֹכָה ולב שמח".
העין – בוכה! הלב – שמח! וזכות זו, תעמוד לך - לנצח נצחים!
העין - תבכה מאושר, על שוויתרת על רצונך לכבוד רצון ה' יתברך!
הלב - יגיל וישמח, אתה אפילו לא מסוגל לדמיין את השמחה...
יש ניסיון שוחט - כ'עקדת יצחק'?
אם עמדת בניסיון שנוגד את טבעך, הקב"ה מעיד עליך:
"עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה"!
למה דווקא בניסיון זה, הקב"ה מעיד עליך 'ירא אלוקים'? כי עשית דבר:
בניגוד לטבעך ושורש נשמתך, ואתה:
זוכה לחותמת מהקב"ה – 'ירא אלוקים'!
וכל מי שעבר כזה ניסיון, יודע על מה מדובר...
ניסיון העקדה – הסתרה בתוך הסתרה
גדולי האומה הצליחו לעמוד בניסיונות, כי ידעו:
שאפילו 'בהסתרה שבתוך הסתרה - בוודאי גם שם, נמצא ה' יתברך'.
הם ידעו ש'אין שום מציאות בעולם, חוץ מה' יתברך', ולכן:
כל הניסיונות מגיעים מהקב"ה, אף אם הניסיון לא הגיע ישירות מבורא עולם, אלא ע"י שליחיו, והם הצליחו לראות את ישועת השם - מרחוק, כמו שכתוב על אברהם אבינו:
"וַיַּרְא אֶת הַמָּקוֹם מֵרָחֹק" – ראו, אבל - 'מרחוק'!
'חיבוק' – חלקיק ישועה!
גם כשאתה מרגיש 'הסתרה בתוך הסתרה' - הקב"ה לא עזב אותך, והוא שולח לך ישועות קטנות כדי שתרגיש שהוא איתך, כדי לתת לך כח להמתין לישועתך הגדולה, ישועות אלו הן:
כ'חיבוקים' קטנים שמחממים את ליבך, ועוזרים לך - להמתין בסבלנות.
ומי שמודה לבורא עולם על ישועותיו הקטנות, מקבל כוחות עצומים לעמוד בניסיונות גדולים.
הנהגת בורא עולם, לא השתנתה מימי האבות, ואומר מוהרנ"ת:
"וְכֵן הוּא בְּכָל דּוֹר! בִּכְלָלִיּוּת, וּבִפְרָטִיּוּת - וּבִפְרָטֵי פְרָטִיּוּת".
תאמין בעצמך, אל תוותר – אתה יכול!
יש לך ניסיון קשה, שאין לך מספיק אומץ להתנצח ול'נצח' אותו?
דווקא זאת, ה'עקדת יצחק' - שהקב"ה מחכה שתנצח.
עמדת בניסיון? גאולתך האמיתית – תגיע, ובגדול!
"והנה איל אחר - נאחז בסבך בקרניו". אומר החוזה מלובלין:
"והנה איל אחר" – כל אחד נולד עם איזה תאווה או מידה שקשה לו לעמוד בה, אבל, אומר הבעל שם טוב הקדוש: "הרע – כיסא לטוב", אם תנצח את הרע הזה:
נשמתך תאיר - בשמחה אמיתית ובאור אלוקי, כי:
"נר אלוקים – נשמת אדם" - נשמתך כמו נר, כשהיא נוגעת בקדושה, היא:
נדלקת! בוערת ומתלהבת – לעוד קדושה!
ויותר, לא תרצה לקנות הנאות מבסטה 'הכל בשקל':
נשמתך תבקש להאיר, באור אלוקי, שהוא זוהר - כ'יהלום' אמיתי!
פניך מאירות – באור אלוקי
"איזהו גיבור – הכובש את יצרו" – שואל הרמח"ל:
ולמה לא כתוב את 'יצר הרע'? ועונה, מי שעוקר את היצר ה'אחד' שהכי קשה לו, זוכה כמו משה רבנו:
"כי קרן עור פניו" – פניך יאירו באור אלוקי...
אברהם אבינו, השריש ונטע בך כח פנימי עמוק:
לעמוד בניסיון האחד ומיוחד – של חייך!
ניסיון בקדושה = עקדת יצחק!
לפני הגאולה, כל אחד יעבור:
ניסיון קשה באמונה או בקדושה, כמו - 'עקדת יצחק'!
אבל, אם יזכור שהקב"ה הכין עבורו מהלך ניסי כמו לאברהם אבינו, ויראה את הניסיון כ'עקדת יצחק', יזכה:
"מרחוק ה' נראה לי" – לראות מרחוק את ישועתו וגאולתו, וידע:
שישועתו מאוד קרובה לבוא! וכך יוכל:
לשמור על האמונה והתקווה - ויזכה לגאולה!
"להודיע לכל קוויך, שלא יבושו ולא יכלמו – לנצח"! ואומר מוהרנ"ת:
"שֶׁחֲסָדָיו יִתְבָּרַךְ, מִתְחַדְּשִׁים עָלֵינוּ - בְּכָל יוֹם"! קרא שוב...
חיזוק הלב – מראית הגאולה מרחוק
ליבך מקבל כח להמתין לגאולתך, אומר מוהרנ"ת חידוש נפלא:
זכות עקדת יצחק, עומדת – גם לך ולדורי דורות!
ובזמן שקשה לך, תזכור: "מֵרָחוֹק ה' נִרְאָה לִי" - מֵרָחוֹק דַּיְקָא"!
תצליח "לְהִתְחַזֵּק וְלִשָּׁאֵר עַל עָמְדוֹ - בְּכָל עֵת! בְּכָל מַה - שֶּׁיַּעֲבֹר עָלָיו".
תראה בעינייך - שיש ענין, שהכל - יתהפך לטובה.
הגאולה מגיעה בהיסח הדעת
לגאולה - יש 'חוק', היא - מגיעה מרחוק ובהיסח הדעת, כי:
"הַכֹּל נִמְשָׁךְ וּבָא, מִמֶּרְחָק - מְאֹד מְאֹד".
אברהם אבינו היה חזק בדעתו, ועמד:
בניסיון 'עקדת יצחק' – גם אתה!
אומר מוהרנ"ת, אם תתחזק ולא תאבד תקווה, תזכה:
"שֶׁתֵּכֶף נִמְתַּק הַדִּין, וְנֶאֱמַר לוֹ - "אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ".
כל הדינים ימתקו מעליך, ויש ענין שיתהפך הכל לטובה...
"והבוטח בה' – חסד יסובבנו" (תהילים ל"ב, י').
"ישועת ה' כהרף עין"!
גם – ישועתך, אמן!
