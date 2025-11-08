כיכר השבת
דבר השבוע - תוכנית מגזין מקיפה

השופט שחושב שהפצרי"ת לא עברה על החוק | כך האבא גילה שלבנו יש סכרת  

עו"ד מפתיע בתובנות לגבי הפרקליטות והמלחמה בין הרשויות בישראל | מקים עמותת בריאות וחיים טובים על מחלת הסכרת וההתמודדות של ההורים | כתב כיכר השבת לוקח אותנו אל מאחורי הקלעים בהחלטות הגורליות בבתי גדולי ישראל | משבר הבריאות הגדול והמספרים המטרידים | האם הסרטון אמיתי או מזוייף (דבר השבוע)

6תגובות

תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ונושאים חשובים שאתם לא רוצים לפספס.

והשבוע ראיון מקיף שופט בית המשפט המחוזי ואב בית דין פשעים חמורים בחיפה בדימוס ועורך הדין בהווה משה גלעד אתו נרחיב בסוגיית הפצ"רית ועל המלחמה בין הרשות המחוקקת לרשות המחוקקת.

עוד בתוכנית במסגרת פינת 'מתוק רצח' שיחה עם הרב אברהם דיקמן אבא לילד סוכרתי שלוחח אותנו בתוך כל שלבי ההתמודדות, עם הגילוי הקשה, עם ההתמודדות

יוסי עבדו בתחקיר מקיף על משבר ה וכתב בכנסת ארי כהן על ההתקדמות בחוק הגיוס והאינטרסים מאחורי הפרסומים וההקלטות.

ולסיום רץ ברשת בו אתם צריכים לנחש האם יתכן שבן אדם תוקע מסמר עם היד שלו? האם יתכן קילוף של 100 תפוחים ב-10 שניות. האם הסרטון שתפס באורח מקרי אדם בורח מדוב הוא אמיתי? נסו לנחש.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (42%)

לא (58%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
איזה עוכר ישראל . לדעתו פרשן שעדיף שלא ידבר וגם שבכלל לא ירייאנו איש כזה שונא ישראל
יעלון
4
אם הוא חושב שהיועמשית לא עבריינית או שהוא תמים או שהוא בצד שלה...
דג
הוא קשור למאפיה שלה.
רחלצא.ג.ד
3
איזה שופט סתום.שילך לעזאזאל
רחל א.ג.ד
2
תודה רבה לכם שאתם מעלים את הנושא הזה אני אישית קיבלתי סוכר בזמן מאוד לחוץ שלי בקיצור נפלו עליי השמיים אט אט קמתי והתאוששתי והיום אני מתהלך כאחד האדם
אבי מבני ברק
1
הראיון עם הרב דיקמן מרתק וחשוב מאד תודה רבה
אברהם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר