תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ונושאים חשובים שאתם לא רוצים לפספס.

והשבוע ראיון מקיף שופט בית המשפט המחוזי ואב בית דין פשעים חמורים בחיפה בדימוס ועורך הדין בהווה משה גלעד אתו נרחיב בסוגיית הפצ"רית ועל המלחמה בין הרשות המחוקקת לרשות המחוקקת.

עוד בתוכנית במסגרת פינת 'מתוק רצח' שיחה עם הרב אברהם דיקמן אבא לילד סוכרתי שלוחח אותנו בתוך כל שלבי ההתמודדות, עם הגילוי הקשה, עם ההתמודדות

יוסי עבדו בתחקיר מקיף על משבר הבריאות וכתב בכנסת ארי כהן על ההתקדמות בחוק הגיוס והאינטרסים מאחורי הפרסומים וההקלטות.

ולסיום רץ ברשת בו אתם צריכים לנחש האם יתכן שבן אדם תוקע מסמר עם היד שלו? האם יתכן קילוף של 100 תפוחים ב-10 שניות. האם הסרטון שתפס באורח מקרי אדם בורח מדוב הוא אמיתי? נסו לנחש.