כלי הבינה המלאכותית החדש “GenAI”, שהושק לאחרונה עבור חיילי צבא ארה״ב ועובדי משרד ההגנה, מהווה “צעד ראשון קריטי” ללוחמה עתידנית – כך לדברי מומחית ביטחונית.

הפנטגון הודיע החודש על השקת GenAI.mil, פלטפורמת בינה מלאכותית ייעודית לצבא, המבוססת על ג'ימיני של גוגל וגרוק בבעלות אילון מאסק. שר ההגנה פיט הגסת’ אמר כי הפלטפורמה נועדה להעניק לאנשי הצבא גישה ישירה לכלי AI שיסייעו “לחולל מהפכה בדרך שבה מנצחים”.

אמיליה פרובסקו, לשעבר בכירה בפנטגון וכיום חוקרת בכירה באוניברסיטת ג’ורג’טאון, הסבירה בריאיון לפוקס ניוז כי הכלי נועד בראש ובראשונה להכשיר חיילים ועובדים אזרחיים של משרד ההגנה לשימוש בבינה מלאכותית כחלק משגרת העבודה, ולהכין אותם להטמעה רחבה יותר של AI במערכות צבאיות בעתיד.

לדבריה, הכלי צפוי להשפיע באופן משמעותי על התפקוד היומיומי של משרד ההגנה. לפני השקת המערכת, עובדים השתמשו לעיתים בכלים פחות מתקדמים, או אף פנו למחשבים פרטיים בבית – מה שנחשב לבעייתי במיוחד מבחינה ביטחונית. כעת, לדבריה, יש להם סביבה מאובטחת שבה ניתן להתנסות בכלים הללו, ללמוד מה הם מסוגלים לעשות ומה המגבלות שלהם.

פרובסקו הדגישה כי כלים כמו GenAI אינם “משנים את פני המלחמה” כשלעצמם, אך הם מהווים שלב הכרחי בלמידה ובהכשרה שתאפשר שימוש נכון בעתיד. לדבריה, משרד ההגנה מתכוון להתקדם במהירות, לחדש ולאמץ טכנולוגיות בינה מלאכותית. הפלטפורמה החדשה משמשת מעין “ארגז חול” לניסויים, שיכין את הקרקע לחידושים משמעותיים יותר בהמשך.

המומחית הוסיפה כי ישנן ראיות רבות לכך שסין מבצעת ניסויים מהירים בבינה מלאכותית בכל תחומי הלוחמה. לדבריה, השאלה אינה רק שימוש בצ’אטבוטים, אלא יכולת לאסוף כמויות אדירות של מידע לצורכי ריגול, סימון מטרות, או פיתוח מתקפות סייבר מתוחכמות יותר. היא תיארה זאת כמרוץ דינמי בין הצדדים, שכל אחד מהם מנסה להבין כיצד לאמץ את הטכנולוגיה בצורה היעילה ביותר.