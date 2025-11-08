פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות וארגון חוננו, פנו באמצעות עו”ד יוסף בן ברוך למפכ”ל המשטרה, רב־ניצב דני לוי, בדרישה דחופה לקבל את המינוי של השופט אשר קולה שיחקור את פרשת הפצ"רית.

במכתב נכתב למפכ"ל בין היתר: "עליך לפעול מיידית בהתאם להוראות החוק ולקבל את מינויו של נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, כגורם המוסמך ללוות את חקירת “פצ’רגייט”, כפי שקבע שר המשפטים על פי סעיף 23א(ד) לחוק שירות המדינה (מינויים)".

במכתב נטען כי מפכ”ל המשטרה מסרב לקיים את החלטת שר המשפטים ואת כתב המינוי שנמסר כדין, וכי הדבר מהווה הפרה חמורה של שלטון החוק.

עו”ד בן ברוך ציין כי “בית המשפט העליון דן כבר בשתי עתירות בנושא ולא הוציא צו ביניים נגד החלטת שר המשפטים. המשמעות המשפטית ברורה, מינויו של השופט קולה תקף, והמשטרה מחויבת לשתף עמו פעולה.”

עוד הוסיף כי מניעת ליווי החקירה על ידי גורם עצמאי ובלתי תלוי פוגעת אנושות באפקטיביות של החקירה וביכולתה להגיע לחקר האמת: “מדובר באחת החקירות הרגישות והחשובות ביותר שהתנהלו בישראל. כל עיכוב בשיתוף הפעולה עם הגורם המלווה עלול לגרום נזק בלתי הפיך.”

במכתב נמתחת ביקורת חריפה על היועצת המשפטית לממשלה, שלדברי הארגונים ליוותה את החקירה חרף ניגוד עניינים מובהק: “העובדה שבכירי הפרקליטות איפשרו מצב שבו היועצת המשפטית ממשיכה לעסוק בחקירה חרף מניעותה מעידה על ליקוי מערכתי חמור. שר המשפטים פעל נכון כשהעביר את הסמכות לגורם עצמאי שאינו חלק מהמערכת המעורבת בפרשה.”

הפנייה מסתיימת בדרישה חד־משמעית: “הנך נדרש להודיע לאלתר על שיתוף פעולה מלא עם השופט בדימוס קולה. ככל שהדבר לא ייעשה, מרשיי הורו לי לעתור לבג”ץ באופן מיידי.”