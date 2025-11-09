בישראל ממתינים לקבל עדכון מארגון הטרור חמאס על המועד בו הוא מתכוון לשחרר את גופתו של סגן הדר גולדין הי"ד, לאחר שאמש הודיע ארגון הטרור כי איתר את גופתו ברפיח.

על פי הדיווח בגלי צה"ל, בישראל מעריכים כי חמאס מעכב את השבת גולדין בשל העובדה שהרגון מעוניין לנהל משא ומתן על השבתו - ולהבטיח את שלומם של כ-150 המחבלים הנצורים במערכת המנהרות התת קרקעית ברפיח.

על פי הדיווח, בישראל לא מוכנים לנהל שום משא ומתן בנושא, מאחר שהשבת גולדין כלולה כבר בהסכם הקודם מלפני חודש.

גורם ישראלי אומר לגלצ: "אסור לתת שום לגיטימציה למו״מ. חמאס נדרש להחזיר את גולדין, בדיוק כמו כל חלל חטוף אחר וכפי שסוכם בשלב א׳. אסור לאפשר עסקה בתוך עסקה".

מקור בחמאס אמרו אמש לערוץ א-שרק הסעודי כי "גופתו של הדר גולדין אותרה באזור תל א-סולטאן, מערב רפיח ותימסר לצלב האדום שיעבירה לידי ישראל".

משפחת גולדין מסרה אמש: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ״ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו".

עוד מסרה משפחת גולדין: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר".

כזכור, הרמטכ"ל אייל זמיר, הגיע אמש, בצאת השבת, לבית משפחת גולדין בכפר סבא, כדי להיות איתה ברגעים המשמעותיים של הדיווחים שהגיעו מרצועת עזה.