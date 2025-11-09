כיכר השבת
יקרה עוד היום?

שעות לאחר שחמאס הודיע על איתור גופת גולדין, בישראל ממתינים בדריכות

שעות חלפו מאז חמאס הודיע על איתור גופתו של סגן הדר גולדין הי"ד, בישראל ממתינים לעדכון מתי ארגון הטרור מתכוון להעביר את גופתו | הערכה: חמאס יבקש לנהל מו"מ (חדשות)

גופתו של הדר גולדין ברצועה (צילום: אל ג'זירה)

בישראל ממתינים לקבל עדכון מ על המועד בו הוא מתכוון לשחרר את גופתו של סגן הדר גולדין הי"ד, לאחר שאמש הודיע ארגון הטרור כי איתר את גופתו ברפיח.

על פי הדיווח בגלי צה"ל, בישראל מעריכים כי חמאס מעכב את השבת גולדין בשל העובדה שהרגון מעוניין לנהל משא ומתן על השבתו - ולהבטיח את שלומם של כ-150 המחבלים הנצורים במערכת המנהרות התת קרקעית ברפיח.

על פי הדיווח, בישראל לא מוכנים לנהל שום משא ומתן בנושא, מאחר שהשבת גולדין כלולה כבר בהסכם הקודם מלפני חודש.

גורם ישראלי אומר לגלצ: "אסור לתת שום לגיטימציה למו״מ. חמאס נדרש להחזיר את גולדין, בדיוק כמו כל חלל חטוף אחר וכפי שסוכם בשלב א׳. אסור לאפשר עסקה בתוך עסקה".

מקור בחמאס אמרו אמש לערוץ א-שרק הסעודי כי "גופתו של הדר גולדין אותרה באזור תל א-סולטאן, מערב רפיח ותימסר לצלב האדום שיעבירה לידי ישראל".

משפחת גולדין מסרה אמש: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ״ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור ה ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו".

עוד מסרה משפחת גולדין: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר".

כזכור, הרמטכ"ל אייל זמיר, הגיע אמש, בצאת השבת, לבית משפחת גולדין בכפר סבא, כדי להיות איתה ברגעים המשמעותיים של הדיווחים שהגיעו מרצועת .

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר