"ידעתי שנביא אותם"

נתניהו בסרטון: "עשינו הרבה פעולות להשבתו, היום בעזרת השם - הוא חזר הביתה" 

ראש הממשלה נתניהו התייחס היום בסרטון לחזרתו של הדר גולדין, לאחר שזוהה על ידי המכון לרפואה משפטית | נתניהו חשף כי נעשו בעבר פעולות רבות להשבתו, אך ישראל עשתה הרבה יותר לאחר שצה"ל נכנס לעזה | "היום הדר חוזר הביתה", אמר נתניהו (חדשות) 

(צילום: משרד ראש הממשלה)

ראש הממשלה פרסם הערב (ראשון) סרטון ובו מסר אישי מרגש לאחר שובו של הדר גולדין וזיהוי גופתו על ידי המכון לרפואה משפטית.

נתניהו: "במשך 11 שנים, מאז צוק איתן, היו בחדרי תמיד שתי תמונות: של אורון שאול ושל הדר גולדין, זיכרונם לברכה", אמר ראש הממשלה.

נתניהו הוסיף: "אני ידעתי שאנחנו נביא אותם הביתה. לא ויתרנו על זה לרגע, עשינו הרבה פעולות, אבל במובן מאליו שאחרי שנכנסנו לעזה, יכולנו לעשות הרבה יותר", אמר נתניהו.

"ובעזרת השם, בזכות גבורתם של לוחמי צה״ל, בהחלטות שקיבלנו, הם באו הביתה. היום הדר גולדין חוזר הביתה. אני יודע את הייסורים שהמשפחה שלו עברה, אני יודע את הכמיהה להשבתו שאיחדה את כל עם ישראל, והיום אנחנו מאוחדים בזה שהבאנו אותו סוף סוף להוריו, למשפחתו, לקבר ישראל."

צפו בדבריו של ראש הממשלה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

0 תגובות

3
נתניהו מלך ! מנהיג אמיתי ! שיחיו הקנאים והשמאלנים ויסבלו !
יענקל'ה
2
והאבא עם כיפה נהיה קפלניסט..במקום להודות לנתניהו..הם כפויי טובה..הרמטכל זמיר לא עשה כלום.והיה נגד השתלטות על רפיח..מחלת קפלן משפיעה גם על ההורים האלה..
חצקל
1
מנכס הישג לא לו, כרגיל אצל ביבי.
יהודה

