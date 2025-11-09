ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (ראשון) סרטון ובו מסר אישי מרגש לאחר שובו של הדר גולדין וזיהוי גופתו על ידי המכון לרפואה משפטית.

נתניהו: "במשך 11 שנים, מאז צוק איתן, היו בחדרי תמיד שתי תמונות: של אורון שאול ושל הדר גולדין, זיכרונם לברכה", אמר ראש הממשלה.

נתניהו הוסיף: "אני ידעתי שאנחנו נביא אותם הביתה. לא ויתרנו על זה לרגע, עשינו הרבה פעולות, אבל במובן מאליו שאחרי שנכנסנו לעזה, יכולנו לעשות הרבה יותר", אמר נתניהו.

"ובעזרת השם, בזכות גבורתם של לוחמי צה״ל, בהחלטות שקיבלנו, הם באו הביתה. היום הדר גולדין חוזר הביתה. אני יודע את הייסורים שהמשפחה שלו עברה, אני יודע את הכמיהה להשבתו שאיחדה את כל עם ישראל, והיום אנחנו מאוחדים בזה שהבאנו אותו סוף סוף להוריו, למשפחתו, לקבר ישראל."

צפו בדבריו של ראש הממשלה.