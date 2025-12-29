כיכר השבת
ההשתקמות של ארגון הטרור

עם תמונות עדכניות: חמאס מודיע רשמית על חיסול מוחמד סינוואר ואבו עוביידה ומציג את "המחליף"

ארבעה חודשים אחרי חיסולו בפועל: ארגון הטרור חמאס הודיע רשמית על כך שאבו עוביידה חוסל בידי ישראל, ומציג בסרטון את זהותו של הדובר החדש, גם הוא עם פנים מוסתרות | מאשרים גם את חיסול הבכירים הנוספים מוחמד סינוואר, ראאד סעד ומוחמד שבאנה | נחשפת תמונה עדכנית של סינוואר האח (העולם הערבי)

המחוסלים. הודעת חמאס

ארגון הטרור חמאס הודיע היום (שני) באופן רשמי, לראשונה, על חיסול מספר בכירי חמאס בידי ישראל במהלך המלחמה. מדובר בבכירים שכבר דווח על חיסולם, אולם חמאס מודיע רשמית על כך.

בין היתר הודיעו על חיסולו של דובר הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, אבו עובידה, שחוסל בידי ישראל בגיל 40 לפני כארבעה חודשים.

מי שהודיע על כך הוא "הדובר החדש", מחליפו בתפקיד של אבו עובידה, שאגב כך גם נחשף לראשונה. הדובר החדש הופיע כשפניו מוסתרות, כפי שנהג קודמו המיתולוגי, ובסרטון באורך של יותר מ-20 דקות אישר את החיסולים.

בנוסף הודיע על חיסולו של מוחמד סינוואר, אחיו של יחיא סינוואר, ומי שהחליף כזכור את יחיא סינוואר אחרי חיסולו בידי ישראל. במקביל פרסם הדובר תמונה עדכנית וחדשה של מוחמד סינוואר.

כמו כן הודיע על חיסולם של מח"ט רפיח, מוחמד שבאנה, שחוסל כזכור במנהרה בחאן יונס יחד עם מוחמד סינוואר; ועל חיסולו לאחרונה של ראאד סעד.

התמונות שפרסם חמאס לקראת ההצהרה
התמונות שפרסם חמאס לקראת ההצהרה

דקות ספורות לפני שהחלה ההצהרה, הודיע חמאס על כך שהזרוע הצבאית של ארגון הטרור תמסור הודעה. בחמאס פרסמו שתי תמונות שרמזו, בין היתר, על תוכן ההצהרה.

פורסמה תמונה מכסאו של אבו עובידה - כיסא ריק, ולצידו בגדיו של הדובר. בנוסף פורסם צילום מעובד שבו נראים בגדיו של הדובר על ארון עטוף בדגל הפלסטינים.

