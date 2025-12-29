ארגון הטרור חמאס הודיע היום (שני) באופן רשמי, לראשונה, על חיסול מספר בכירי חמאס בידי ישראל במהלך המלחמה. מדובר בבכירים שכבר דווח על חיסולם, אולם חמאס מודיע רשמית על כך.

בין היתר הודיעו על חיסולו של דובר הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, אבו עובידה, שחוסל בידי ישראל בגיל 40 לפני כארבעה חודשים.

מי שהודיע על כך הוא "הדובר החדש", מחליפו בתפקיד של אבו עובידה, שאגב כך גם נחשף לראשונה. הדובר החדש הופיע כשפניו מוסתרות, כפי שנהג קודמו המיתולוגי, ובסרטון באורך של יותר מ-20 דקות אישר את החיסולים.

בנוסף הודיע על חיסולו של מוחמד סינוואר, אחיו של יחיא סינוואר, ומי שהחליף כזכור את יחיא סינוואר אחרי חיסולו בידי ישראל. במקביל פרסם הדובר תמונה עדכנית וחדשה של מוחמד סינוואר.

כמו כן הודיע על חיסולם של מח"ט רפיח, מוחמד שבאנה, שחוסל כזכור במנהרה בחאן יונס יחד עם מוחמד סינוואר; ועל חיסולו לאחרונה של ראאד סעד.