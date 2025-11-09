שעות לאחר השבת גופתו של החלל החטוף סרן הדר גולדין הי"ד, בארצות הברית לוחצים על ישראל כדי שזו תשחרר את מחבלי החמאס הכלואים בתוך ה'קו הצהוב' במטרה להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ לעזה.

על פי הדיווח ב'וואלה', מקור אמריקאי המעורה בפרטי המשא ומתן להשבת הדר גולדין מסר הערב כי ארצות הברית נתנה את מילתה - מחבלי חמאס יזכו למעבר בטוח, ככל הנראה לתוך עזה. עם זאת, בישראל הכחישו את דבריו. "אלה שטויות", נמסר.

על פי הדיווח, המקור אמר כי חמאס פנה דרך מתווכים לצוות האמריקני וביקשו את שחרור מחבליהם הנצורים. בשיחות היו מעורבים הן ראש המודיעין הטורקי והן הצוות של וויטקוף וקושנר. לדבריו, בעוד ארצות הברית הבטיחה כי המחבלים יזכו למעבר בטוח, המקום אליו יועברו טרם הוחלט וייתכן כי יועברו למצרים.

בכאן חדשות דווח כי בכירים בישראל העבירו הצעה הישראלית לפתרון המשבר, לפיה "לא נהרוג את המחבלים במידה וייכנעו, הם יעצרו ויילקחו לחקירה בישראל".

בימים האחרונים הבהירו בישראל כי השבת גופתו של גולדין מעוגנת ממילא בהסכם עם חמאס והעריכו שגם אם ישראל תידחק לאשר את שחרור המחבלים הדבר לא ייכרך במישרין עם חילוצו של גולדין.

בתוך כך, ג׳ארד קושנר, חתנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וסטיב וויטקוף, השליח המיוחד למזרח התיכון צפויים להגיע לישראל מחר, במטרה לדון בפתרון סוגיית החטופים, בטיפול המחבלים המכותרים במנהרות עזה ובאפשרות לפתיחת השיחות לשלב ב׳ של העסקה. הם צפויים להיפגש עם נתניהו ובכירים נוספים.