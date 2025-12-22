כיכר השבת
סיום המלחמה באוקראינה: זה מה שרוסיה מוכנה להתחייב לו 'משפטית'

סגן שר החוץ הרוסי, סרגיי ריאבקוב, אמר כי מוסקבה מוכנה לאשר שאין לה כל כוונה לתקוף את האיחוד האירופי או את נאט״ו | ריאבקוב הוסיף כי נרשמת התקדמות איטית במגעים לגיבוש תוכנית לסיום המלחמה באוקראינה (בעולם)

נשיא רוסיה וולדימיר פוטין. אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

בצל החששות באירופה בעקבות חדירות של כלי טיס חשודים למספר מדינות, סגן שר החוץ הרוסי, סרגיי ריאבקוב, אמר כי מוכנה לאשר במסגרת הסכם משפטי שאין לה כל כוונה לתקוף את האיחוד האירופי או את נאט״ו.

ריאבקוב הוסיף כי נרשמת התקדמות איטית במגעים לגיבוש תוכנית לסיום המלחמה. לדבריו, מדובר בהתקדמות מוגבלת, לאחר שרוסיה ואוקראינה שלחו נציגים למיאמי לשיחות נפרדות עם שליחיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף וג’ארד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא.

למרות המגעים, גורמים המעורבים בתהליך מציינים כי עדיין קיימים מכשולים משמעותיים בדרך להסכם. בין היתר, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתעקש כי רוסיה תקבל שליטה מלאה על כל אזור דונבאס המזרחי במסגרת כל הסכם שלום, דרישה שמשמעותה ויתור של אוקראינה על שטחים הנמצאים כיום בשליטתה.

במקביל, ברוסיה דווח על מותו של גנרל בכיר לאחר שמטען חבלה התפוצץ מתחת למכוניתו. לפי הרשויות במוסקבה, מדובר בסגן־אלוף פאניל סרווארוב, העומד בראש אגף ההכשרה המבצעית של המטה הכללי של הכוחות המזוינים הרוסיים.

דוברת ועדת החקירות הרוסית מסרה כי סרווארוב מת מפצעיו, והקרמלין הגדיר את האירוע כהתנקשות אפשרית שבוצעה, לטענתו, על ידי שירותי המודיעין של אוקראינה. בקייב לא הגיבו לדיווח.


