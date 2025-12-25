היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שיגרה היום (חמישי) מכתב חריף הו היא "מתריעה" על החרפה בניסיונות של ועדות הכנסת להתערב בהליכים פליליים פעילים ובחקירות מתנהלות.

במכתב ששיגרה ליועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, טוענת בהרב-מיארה כי "אלו יוזמות שנועדו, הלכה למעשה, להשפיע על הליכים פליליים תלויים ועומדים, להביא לשיבוש חקירה, ולהרתיע עובדי ציבור מלמלא את מלאכתם". לדבריה, מדובר בתופעה פסולה המתרחבת חרף הנחיות קודמות שניתנו ליושבי ראש הוועדות.

לטענת היועצת המשפטית לממשלה, דיונים פרלמנטריים משמשים ככלי להפעלת לחץ פסול על גורמי אכיפת החוק. היא מציינת כי "במסווה של הפעלת סמכויות פיקוח של הכנסת, מוזמנים גורמי האכיפה לדיונים הנוגעים לחקירות קונקרטיות, ואף נדרשים למסור מידע ומסמכים המתייחסים להליכים פליליים המתנהלים בזמן אמת". בהרב-מיארה טוענת כי דרישות אלו למידע פרטני מתוך תיקים פליליים פוגעות באופן מהותי בעקרון הפרדת הרשויות ובשיקול הדעת המקצועי של רשויות האכיפה.

במכתב מפורטים גם מקרים של יחס פוגעני כלפי נציגי המדינה המופיעים בוועדות. היועצת מציינת כי "בדיונים רבים מוטחים בנציגי מערך ייעוץ וחקיקה והפרקליטות, בכל הדרגים, אמירות מבזות ומשפילות, הכוללות שימוש בשפה אלימה ומאיימת". לטענתה, התנהגות זו הפכה לנורמה שאינה נעצרת על ידי גורמי הכנסת, ובמקרים מסוימים "לעתים יושבי הראש של הוועדה הם שעושים שימוש בסמכויות הניהול שלהם כדי להוביל את השיח המבזה והאלים האמור, ולמנוע מהנציגים להביע את עמדתם המקצועית".

בהרב-מיארה מבהירה כי המערכת המשפטית לא תשלים עם המציאות הקיימת, שכן היא מייצרת "אפקט מצנן" המרתיע עובדי מדינה מהשמעת עמדות מקצועיות וגורמת לפגמים בהליכי החקיקה. היא דורשת מהיועצת המשפטית של הכנסת לפעול ללא דיחוי למיגור התופעות הללו כדי להבטיח את תפקודן התקין של הרשויות. המכתב מסכם כי על הכנסת להבטיח קיום דיונים ענייניים ומכבדים שתכליתם קידום חקיקה או פיקוח, ולא פגיעה בעצמאות השירות הציבורי.