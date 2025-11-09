כיכר השבת
11 שנים אחרי: משפחת גולדין קיבלה את הנשק של הדר הי"ד - זה המקום בו נמצא

משפחת של הדר קיבלה מצה"ל את נשקו האישי, שאותר ועבר שחזור | הנשק אותר על גופתו של מח"ט רפיח, מוחמד שבאנה, שחוסל בבית החולים האירופאי בחאן יונס - יחד עם מוחמד סינוואר | אחרי הפשיטה על בית החולים, המשפחה קיבלה עדכון שהנשק בידי ישראל | אחרי השבתו, יחידת יהל"ם צפויה להעביר את הנשק למוזיאון בתיאום עם המשפחה (צבא)

חמאס מציג את נשקו של הדר גולדין (צילום: רשתות ערביות)

במקביל לחזרתו המרגשת של סרן הדר גולדין שהושב היום (ראשון) לישראל לקבורה בארצו לאחר 11 שנים בהן גופתו הייתה מוחזקת בידי בעזה, הערב דווח כי משפחת של הדר קיבלה מצה"ל את נשקו האישי, שאותר ועבר שחזור.

על פי הדיווח של הכתב הצבאי ינון יתח ב-i24NEWS, הנשק של הדר גולדין ז"ל אותר על גופתו של מח"ט רפיח, מוחמד שבאנה, אחרי חיסולו במאי האחרון בבית החולים האירופאי בחאן יונס - יחד עם מוחמד סינוואר.

על פי הדיווח, אחרי הפשיטה על בית החולים לפני כחצי שנה, המשפחה קיבלה עדכון שהנשק בידי ישראל - וכעת, אחרי השבתו - יחידת יהל"ם צפויה להעביר את הנשק למוזיאון בתיאום עם המשפחה.

היום פורסם מחדש התיעוד המבחיל מהעבר בו נראה כיצד חגג ארגון חמאס עם מסירת הנשק של הדר גולדין לסינוואר, על במה במרכז חאן יונס, עם דגלי טורקיה ואיראן. מאז, רוב הנוכחים כבר לא איתנו, ועזה הפכה לעיי חורבות.

