משפחת של הדר קיבלה מצה"ל את נשקו האישי, שאותר ועבר שחזור | הנשק אותר על גופתו של מח"ט רפיח, מוחמד שבאנה, שחוסל בבית החולים האירופאי בחאן יונס - יחד עם מוחמד סינוואר | אחרי הפשיטה על בית החולים, המשפחה קיבלה עדכון שהנשק בידי ישראל | אחרי השבתו, יחידת יהל"ם צפויה להעביר את הנשק למוזיאון בתיאום עם המשפחה (צבא)
ביקור בבסיס נבטים, ממנו יצאו במהלך השבת המטוסים שהשמידו את מח"ט רפיח וככה"נ גם את בכיר חמאס מוחמד דף, התייחס שר הביטחון גם לכישלון ה-7 באוקטובר ושיבח את הטייסים: "אתם הייתם פה בשבעה באוקטובר, צריך לזכור מה עשו לנו" (צבא)