ישראל מתעקשת: זו הסיבה שטורקיה לא תהיה בעזה

דוברת לשכת ראש הממשלה, שוש בדרוסיאן, אמרה היום (ראשון) בתדרוך לעיתונאים כי ישראל לא תסכים להצבה של חיילים טורקים בעזה כחלק מכוח רב־לאומי עתידי. דבריה מגיעים ברקע הדיווחים על מאמצים בינלאומיים להקים מנגנון מעבר זמני ברצועה לאחר סיום הלחימה. כך גם דווח בשעוות האחרונות ברויטרס.

בתוך כך, השרה אורית סטרוק, חברת הקבינט המדיני־ביטחוני, תקפה אמש (מוצאי שבת) בחריפות את היוזמה לשלב את טורקיה במהלכי ההסדרה בעזה – לאחר שהשלטונות באנקרה הודיעו על צווי מעצר נגד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירים ישראלים נוספים.

סטרוק אמרה: "מספיק לשחק ב'נדמה לי'. הניסיון המלאכותי להציג את טורקיה כ'שותפה' למהלכי 'שלום' בעזה קיבל אמש את היריקה בפרצוף הבוטה ביותר. החלטת טורקיה להוציא צווי מעצר נגד בכירים ישראלים – היא ההוכחה הברורה ביותר שאין לראות בה שותפה לאף מהלך מדיני או ביטחוני עם ישראל".

לדבריה, מדובר במהלך שמבהיר כי טורקיה אינה יכולה לקחת חלק לא בכוח צבאי, לא במסגרת אזרחית, ואף לא באמצעות ארגוני בת מטעמה.

במקביל, דיווח בארצות הברית חשף כי ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, עשוי לעמוד בראש הממשל הזמני בעזה לאחר המלחמה. על פי התוכנית, בלייר יוביל את "רשות המעבר הבינלאומית של עזה" (GITA) – גוף שאמור לשמש סמכות פוליטית ומשפטית זמנית ברצועה למשך כחמש שנים, בתמיכת מדינות ערב והאו"ם.

התוכנית, שגובשה יחד עם ג'ארד קושנר ויועצים אמריקנים, כוללת הקמת מטה באל־עריש שבצפון סיני, ובהמשך מעבר לעזה בליווי כוח רב־לאומי. לפי הדיווחים, טורקיה הייתה אמורה לקחת חלק בכוח זה – אך ישראל מתנגדת לכך נחרצות.