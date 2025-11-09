הרמטכ"ל בביקור בבית משפחת גולדין ( צילום: דובר צה"ל )

אחד עשר שנים בשבי חמאס: הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר נפגש אתמול (מוצ"ש) עם משפחת גולדין בליווי קצינת חיל משאבי האנוש הראשית וראש חטיבת הנפגעים, תת-אלוף עדנה איליה ומפקדים נוספים.

הרמטכ"ל שוחח עם בני משפחתו של החלל החטוף, סגן הדר גולדין על כלל המאמצים שננקטו להשבתו במהלך השנים האחרונות עד להשבתו והדגיש את מחויבות צה״ל לפעול להשבת כלל החללים החטופים. מצה"ל נמסר כי בשעה קשה זו, מערכת הביטחון כולה מחבקת את המשפחות השכולות ותמשיך ללוותן ולפעול בשקיפות וברגישות.

מוקדם יותר המכון לרפואה משפטית זיהה באופן ודאי את שרידיו של החייל הקדוש הדר גולדין השם ייקום דמו, לאחר 11 שנים בהן הייתה מוחזקת בשבי חמאס, כך הודיע משרד ראש הממשלה.

"לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחתו של החטוף החלל, סגן הדר גולדין, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

סגן הדר גולדין נפל בקרב ונחטף בשנת 2014, במבצע ״צוק איתן״.