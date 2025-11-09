המכון לרפואה משפטית זיהה באופן ודאי את שרידיו של החייל הקדוש הדר גולדין השם ייקום דמו, לאחר 11 שנים בהן הייתה מוחזקת בשבי חמאס, כך הודיע משרד ראש הממשלה.

"לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחתו של החטוף החלל, סגן הדר גולדין, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

סגן הדר גולדין נפל בקרב ונחטף בשנת 2014, במבצע ״צוק איתן״.

ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת גולדין ושל כל משפחות החטופים החללים.

הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם."

מוקדם יותר היום הודיע המכון לרפואה משפטית על הגעת ארונו של החלל החטוף, אשר התברר מאוחר יותר באופן רשמי כי מדובר בסרן הדר גולדין הי"ד.

חמאס הודיע הבוקר כי הוא משיב את גופתו של גולדין במסגרת העסקה להחזרת החטופים, לאחר הודעה אמש כי הוא "איתר" את שרידיו ברפיח.

הקדוש הדר גולדין הי"ד

הדר גולדין נולד בשנת 1991 וגדל ביישוב אשחר שבגליל. הוא היה בן למשפחת מורים ואנשי רוח, אח לתאום בשם צור ולעוד שני אחים.

לאחר שסיים את לימודיו התיכוניים הצטרף למכינה הקדם-צבאית “בני דוד” בעלי, שם התחזק באמונתו ובתחושת שליחותו כלפי העם והמדינה.

לאחר המכינה התגייס לצה"ל ונבחר למסלול הפיקודי של סיירת גבעתי. הדר היה קצין נערץ, אהוב על פקודיו, נחוש ורגיש כאחד. בתקופת שירותו נודע ביכולתו לשלב בין רוח לחומר – בין נחישות מבצעית לבין ערכים מוסריים. חבריו סיפרו כי הקפיד לעודד אותם גם ברגעים קשים ולמצוא משמעות מוסרית בלחימה עצמה.

ב-1 באוגוסט 2014, במהלך מבצע צוק איתן ברצועת עזה, פיקד הדר על כוח שפעל באזור רפיח. זמן קצר לאחר הכרזת הפסקת אש הומניטרית, נכנס הכוח לקרב פתאומי עם חוליית מחבלים של חמאס.

במהלך הלחימה נהרג הדר, וגופתו נחטפה על ידי המחבלים לתוך אחת ממנהרות הטרור. למרות ניסיונות חילוץ נרחבים, הוא לא הושב לישראל, ומאז מוגדר נעדר שגופתו בידי חמאס. היום הוא הושב כאמור במסגרת העסקה ויזכה לקבורה ראויה בארצו עליה נלחם.

צה"ל קבע את מותו על סמך ממצאים שהובאו מזירת הקרב, אך משפחתו מעולם לא השלימה עם כך שיקירם לא נטמן באדמת ישראל.

הוריו, שמחה ולאה גולדין, מובילים מאז מאבק ציבורי ומשפטי רחב להשבתו ולקביעת מדיניות ברורה ביחס לעסקאות שבויים וחטופים. המאבק שהם ניהלו הפך לסמל של נחישות אזרחית ושל אחריות מוסרית כלפי חיילי צה"ל.

מעבר לדמות הלוחם, הדר היה אדם יצירתי ואוהב אדם. הוא הותיר אחריו יומנים, ציורים ורישומים רבים, שחלקם הוצגו לאחר מותו. באחד ממכתביו כתב כי הוא מאמין באור ובאהבה ככוח שמניע את העולם – משפט שהפך לסמל במאבק שמנהלים הוריו.

בשנים שלאחר מותו הוקמו על שמו פרויקטים חינוכיים ויוזמות הנצחה, ובהם מכינה קדם-צבאית בעוטף עזה שנושאת את שמו.

יהי זכרו ברוך.