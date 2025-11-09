כיכר השבת
סוף סוף 

וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם | הדר גולדין הי"ד שב הביתה אחרי 11 שנים  

סרן הדר גולדין הי"ד הושב היום לישראל לקבורה בארצו לאחר 11 שנים בהן גופתו הייתה מוחזקת בידי חמאס בעזה | במסגרת הסכם הפסרת האש עם חמאס ועסקת החטופים, היום הושבה לישראל גופתו של הקדוש הדר גולדין השם ייקום דמו | הוריו אמרו בהצהרה כי "לקח לנו 11 שנים להחזיר אותו בעזרת צה״ל וכוחות הביטחון. עברנו הרבה אכזבות, ואנחנו ננצח" (חדשות) 

(צילום: Ali Hassan/Flash90 ובאדיבות המשפחה)

המכון לרפואה משפטית זיהה באופן ודאי את שרידיו של החייל הקדוש הדר גולדין השם ייקום דמו, לאחר 11 שנים בהן הייתה מוחזקת בשבי חמאס, כך הודיע משרד ראש הממשלה.

"לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחתו של החטוף החלל, סגן הדר גולדין, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

סגן הדר גולדין נפל בקרב ונחטף בשנת 2014, במבצע ״צוק איתן״.

ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת גולדין ושל כל משפחות החטופים החללים.

הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם."

מוקדם יותר היום הודיע המכון לרפואה משפטית על הגעת ארונו של החלל החטוף, אשר התברר מאוחר יותר באופן רשמי כי מדובר בסרן הדר גולדין הי"ד.

חמאס הודיע הבוקר כי הוא משיב את גופתו של גולדין במסגרת העסקה להחזרת החטופים, לאחר הודעה אמש כי הוא "איתר" את שרידיו ברפיח.

הקדוש הדר גולדין הי"ד

הדר גולדין נולד בשנת 1991 וגדל ביישוב אשחר שבגליל. הוא היה בן למשפחת מורים ואנשי רוח, אח לתאום בשם צור ולעוד שני אחים.

לאחר שסיים את לימודיו התיכוניים הצטרף למכינה הקדם-צבאית “בני דוד” בעלי, שם התחזק באמונתו ובתחושת שליחותו כלפי העם והמדינה.

לאחר המכינה התגייס לצה"ל ונבחר למסלול הפיקודי של סיירת גבעתי. הדר היה קצין נערץ, אהוב על פקודיו, נחוש ורגיש כאחד. בתקופת שירותו נודע ביכולתו לשלב בין רוח לחומר – בין נחישות מבצעית לבין ערכים מוסריים. חבריו סיפרו כי הקפיד לעודד אותם גם ברגעים קשים ולמצוא משמעות מוסרית בלחימה עצמה.

ב-1 באוגוסט 2014, במהלך מבצע צוק איתן ברצועת עזה, פיקד הדר על כוח שפעל באזור רפיח. זמן קצר לאחר הכרזת הפסקת אש הומניטרית, נכנס הכוח לקרב פתאומי עם חוליית מחבלים של חמאס.

במהלך הלחימה נהרג הדר, וגופתו נחטפה על ידי המחבלים לתוך אחת ממנהרות הטרור. למרות ניסיונות חילוץ נרחבים, הוא לא הושב לישראל, ומאז מוגדר נעדר שגופתו בידי חמאס. היום הוא הושב כאמור במסגרת העסקה ויזכה לקבורה ראויה בארצו עליה נלחם.

צה"ל קבע את מותו על סמך ממצאים שהובאו מזירת הקרב, אך משפחתו מעולם לא השלימה עם כך שיקירם לא נטמן באדמת ישראל.

הוריו, שמחה ולאה גולדין, מובילים מאז מאבק ציבורי ומשפטי רחב להשבתו ולקביעת מדיניות ברורה ביחס לעסקאות שבויים וחטופים. המאבק שהם ניהלו הפך לסמל של נחישות אזרחית ושל אחריות מוסרית כלפי חיילי צה"ל.

מעבר לדמות הלוחם, הדר היה אדם יצירתי ואוהב אדם. הוא הותיר אחריו יומנים, ציורים ורישומים רבים, שחלקם הוצגו לאחר מותו. באחד ממכתביו כתב כי הוא מאמין באור ובאהבה ככוח שמניע את העולם – משפט שהפך לסמל במאבק שמנהלים הוריו.

בשנים שלאחר מותו הוקמו על שמו פרויקטים חינוכיים ויוזמות הנצחה, ובהם מכינה קדם-צבאית בעוטף עזה שנושאת את שמו.

יהי זכרו ברוך.

תמונות מהמעמד הצבאי (צילום: דובר צה"ל)
תמונות מהמעמד הצבאי (צילום: דובר צה"ל)

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

14
השם תודה אין אבא גדול מלבעדיך איזה מרגש
עמ"י חי
13
נוח בשלום על משכבך בן של מלך
♥️♥️♥️♥️
12
תודה לה'. כמה חיכינו וכמה חיכתה המשפחה. לפחות תהיה קצת נחמה.
חני כהן
11
עזה היא גם ארצו. הוא מובא לקבר ישראל ולמשפחתו.
שכל
10
חזר בארון. ככ כואב. כמה צהל זקוק ללוחמים, קדימה חברים.
אפרת
כמה חבל שכל כך חסר לצה"ל לוחמים! כנראה שלא לומדים מספיק תורה, אז נוצר צורך לעוד לוחמים.
בן תורה
9
ישתבח שמו לעד!!!! תודה רבה לך השם הטוב ♡ כמה חיכינווו♡♡♡!!!
מישהי
8
כ"כ כואב אבל עכשיו המשפחה יכולה להתחיל את הריפוי. ה' יקום דמו.
מישהו
7
מי שלא רואה ניסים גדולים בתוך התהליך הזה הוא עיוור מתוך כל ההרס שם להוציא יקר מזולל ושהנבלות האלו מתפקדים בלשון המעטה להחזיר את כולם בע"ה ישתבח שמו
שלמה
6
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
5
כבר עברו כל הגבולות, דמם של ילדינו על ידיהם. הגיע הזמן להחזיר להם באותו מטבע אכזרי, חזק, חסר רחמים. אין להם זכות להמשיך לנשום או לחיות בקרבנו. תהרגו אותם, תהפכו אותם לעפר, תנקו את הארץ מאויבים שורצי דם. נקמה עכשיו, נקמה בלי רחמים!
אמנון
4
ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם
דוד
3
אני שמח בשביל המשפחה! החגיגות נראות לי קצת מוגזמנות ....
חיים
2
ברוך ה'
בשעה טובה סוף סוף
1
ב"ה, השתבח שמו לעד🙌
BO

