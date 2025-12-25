הצבא האמריקני פרסם תיעוד נוסף מתקיפות נגד סירות סמים באזור ונצואלה, כאשר הפעם על פי הדיווחים נעשה שימוש במטוס מבצעים מיוחדים מתקדם במיוחד, ולא בכלי טיס בלתי מאויש כמו במקרים הקודמים.

בסרטון שפרסם פיקוד הדרום של צבא ארצות הברית ניתן להבחין בירי רציף של תחמושת לעבר כלי השיט, ולא בהטלת פצצה בודדת שמאפיינת תקיפות באמצעות כטב"מים. דפוס הפגיעה במים ובסירה מחזק את ההערכה שמדובר בירי מתותחים או אמצעי חימוש אחרים המותקנים על מטוס ה־AC-130J, מדגם GHOSTRIDER.

מדובר בגרסה מתקדמת במיוחד של משפחת מטוסי ה־AC-130, שנועדה לפעילות התקפית מדויקת נגד מטרות קרקעיות וימיות. המטוס מצויד בחבילת תקיפה מתקדמת, תותחי 30 מ"מ ו־105 מ"מ, וכן ביכולת לשאת מגוון טילים ופצצות מונחות.

לפי מקורות מודיעין, מטוס כזה הוצב באזור כבר לפני חודשים, כחלק מההיערכות נגד קרטלי הסמים והמתיחות האזורית, וכעת נראה כי הוא נכנס לפעולה מבצעית.

ברקע התקיפה עומד מבצע רחב היקף שמנהלת ארצות הברית נגד גורמי סחר בסמים באזור במהלך החודשים האחרונים.

לפי הדיווחים, הצבא האמריקני ביצע יותר מ־20 תקיפות קטלניות נגד כלי שיט המשמשים להברחת סמים, כשחלק מהתיעודים אף פורסמו לציבור. במקביל, נרשמת בימים האחרונים נוכחות צבאית אמריקנית חריגה בקרבת ונצואלה, על רקע המתיחות עם משטרו של הנשיא ניקולס מדורו.