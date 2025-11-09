כיכר השבת
בשפה הטורקית

"את עזה תראה רק במשקפת": הציוץ הלעגני של שר הביטחון כ"ץ לרודן הטורקי

בצל הוצאת צווי מעצר בגין "רצח עם" נגד בכירים ישראלים, בהם רה"מ נתניהו והרמטכ"ל, שר הביטחון כ"ץ שיתף תמונה שבה נראה ארדואן מביט במשקפת עם סמלי ישראל על רקע רצועת עזה, ועקץ בטורקית: "קחו את הצווים המגוחכים האלה ותסתלקו מכאן" | כ"ץ הוסיף ועקץ: "תוכלו לראות את עזה רק במשקפת" (מדיני)

1תגובות
התמונה ששיתף כ"ץ (צילום: עמוד ה-X של השר)

שר הביטחון תקף היום (ראשון) את נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, בצל הוצאת צווי מעצר בגין "רצח עם" נגד בכירים ישראלים, בהם רה"מ בנימין נתניהו והרמטכ"ל אייל זמיר.

כ"ץ שיתף ברשת ה-X תמונה שהוכנה על-ידי בינה מלאכותית שבה נראה ארדואן מביט במשקפת עם סמלי ישראל על רקע רצועת , ועקץ בטורקית: "קחו את הצווים המגוחכים האלה ותסתלקו מכאן. הם יותר מתאימים לטבח שאתם מבצעים בכורדים. תוכלו לראות את עזה רק במשקפת".

הפוסט של שר הביטחון (צילום מסך)

מוקדם יותר דוברת ממשלת ישראל שוש בדרוסיאן אמרה בתגובה לשאלות כתבים כי חיילים טורקים לא יוצבו ברצועת עזה כחלק מהכוח הבינלאומי שעתיד להחליף את שליטת צה"ל. "לא יהיו כוחות טורקיים בעזה. לא בעבר לא בהווה ולא בעתיד ובמיוחד בכל הנוגע לכוחות הייצוב הבינ"ל", אמרה.

בתוך כך, השרה אורית סטרוק, חברת הקבינט המדיני־ביטחוני, תקפה אמש (מוצאי שבת) בחריפות את היוזמה לשלב את טורקיה במהלכי ההסדרה בעזה – לאחר שהשלטונות באנקרה הודיעו על צווי מעצר נגד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירים ישראלים נוספים.

סטרוק אמרה: "מספיק לשחק ב'נדמה לי'. הניסיון המלאכותי להציג את טורקיה כ'שותפה' למהלכי 'שלום' בעזה קיבל אמש את היריקה בפרצוף הבוטה ביותר. החלטת טורקיה להוציא צווי מעצר נגד בכירים ישראלים – היא ההוכחה הברורה ביותר שאין לראות בה שותפה לאף מהלך מדיני או ביטחוני עם ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
גרוע ומביך. שמישהו ילחש לכ"ץ להפסיק.
גדעון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר