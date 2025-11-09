שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף היום (ראשון) את נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, בצל הוצאת צווי מעצר בגין "רצח עם" נגד בכירים ישראלים, בהם רה"מ בנימין נתניהו והרמטכ"ל אייל זמיר.

כ"ץ שיתף ברשת ה-X תמונה שהוכנה על-ידי בינה מלאכותית שבה נראה ארדואן מביט במשקפת עם סמלי ישראל על רקע רצועת עזה, ועקץ בטורקית: "קחו את הצווים המגוחכים האלה ותסתלקו מכאן. הם יותר מתאימים לטבח שאתם מבצעים בכורדים. תוכלו לראות את עזה רק במשקפת".

מוקדם יותר דוברת ממשלת ישראל שוש בדרוסיאן אמרה בתגובה לשאלות כתבים כי חיילים טורקים לא יוצבו ברצועת עזה כחלק מהכוח הבינלאומי שעתיד להחליף את שליטת צה"ל. "לא יהיו כוחות טורקיים בעזה. לא בעבר לא בהווה ולא בעתיד ובמיוחד בכל הנוגע לכוחות הייצוב הבינ"ל", אמרה.

בתוך כך, השרה אורית סטרוק, חברת הקבינט המדיני־ביטחוני, תקפה אמש (מוצאי שבת) בחריפות את היוזמה לשלב את טורקיה במהלכי ההסדרה בעזה – לאחר שהשלטונות באנקרה הודיעו על צווי מעצר נגד ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ובכירים ישראלים נוספים.

סטרוק אמרה: "מספיק לשחק ב'נדמה לי'. הניסיון המלאכותי להציג את טורקיה כ'שותפה' למהלכי 'שלום' בעזה קיבל אמש את היריקה בפרצוף הבוטה ביותר. החלטת טורקיה להוציא צווי מעצר נגד בכירים ישראלים – היא ההוכחה הברורה ביותר שאין לראות בה שותפה לאף מהלך מדיני או ביטחוני עם ישראל".