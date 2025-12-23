כיכר השבת
זעם בארה"ב לאחר דברי כ"ץ: כך הגיב בכיר בבית הלבן להבטחת ההתיישבות בעזה

בכיר בבית הלבן תדרך הערב כתב ישראלי על הזעם בבית הלבן לאחר דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ על התיישבות בעזה | לדברי אותו בכיר, דבריו של כ"ץ אינם תואמים את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ (בעולם) 

טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בכיר בממשל טראמפ הגיב בחריפות יתירה לדבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שהבטיח התיישבות יהודית ברצועת בקרוב על ידי "גרעין נח"ל", אמירה ממנה חזר בו שר הביטחון לאחר זמן קצר.

לפי הדיווח שהביא הכתב ברק רביד, הבכיר האמריקני אמר כי ישראל מתנהלת בצורה פרובוקטיבית, לדבריו זו הסיבה שמדינות ערב מסרבות לקשרים פומביים עם ישראל.

״ככל שישראל תפעל בצורה פרובוקטיבית יותר, כך מדינות ערב יהיו מעוניינות פחות לעבוד איתה״, צוטט הבכיר בכתבה.

לפי רביד, "הבכיר האמריקני ציין כי ארה״ב מחויבת באופן מלא לתוכנית השלום בת 20 הנקודות של , אשר זכתה להסכמת כל הצדדים ולתמיכה של  הקהילה הבינלאומית".

אותו בכיר רמז כי הדברים באים בניגוד לתוכנית 20 הנקודות של טראמפ, וכי ״ארה״ב מצפה מכל הצדדים לעמוד בהתחייבויות שקיבלו על עצמם במסגרת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ״, אמר הבכיר האמריקני.

מוקדם יותר היום, במהלך טקס שנערך בבית אל לרגל פינוי חטמ"ר בנימין, הציג השר כ"ץ עמדה נחרצת התומכת בנוכחות קבועה ברצועה - ואף על הקמת יישוב קבע, חלומו של מחנה הימין אשר תומך ביישוב ארץ ישראל בכל גבולותיו.

השר הצהיר מוקדם יותר כי ישראל תקים גרעיני נח"ל באזורים שפונו בעבר בצפון הרצועה ואמר: "אנחנו נמצאים עמוק בתוך עזה ולעולם לא נצא מכל עזה, לא יהיה דבר כזה". כ"ץ הוסיף ותיאר את קווי היסוד של הקואליציה כפי שהוא רואה אותם, בציינו כי "ממשלת נתניהו היא ממשלה של התיישבות, היא חותרת למגע, אם אפשר ריבונות נעשה ריבונות".

0 תגובות

2
מיהו טראמפ מהו טראמפ יש לו תוכנית 20 נקודות שיתלה בסלון בביתו החיים שלנו לא נתונים לגחמות או פנטזיות של ג'ינג'י אימפולסיבי יש עוד מה לאמר כל אחד ינהל את שולחנו בביתו
א מ
1
מה הבעיה אז יהיו 22 נקודות. big deal ?
הרב

