עוד כתבות על ברק רביד:

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב בראיון נדיר לכלי תקשורת ישראלי למצב המשא ומתן לעסקת החטופים, ואישר כי הצדדים נמצאים בישורת האחרונה לקראת חתימה על הסכם | טראמפ אמר כי ההסכם הוא על דעתו של ראש הממשלה וכי "ביבי רוצה שלום" | הדברים המלאים של הנשיא טראמפ, הערב (מדיני)
העיתונאים ברק רביד ואורי משגב הדהדו את הטענה לפיה ממשלת ישראל בראשות נתניהו היא האשמה הבלעדית במותם של משפחת ביבס בגלל הפצצות חיל האוויר | בלשכת רה"מ הגיבו: העובדות מנפצות את השקר, בדיקת המכון הפתולוגי קבעה בבירור שאריאל וכפיר ביבס, נרצחו באכזריות בשבי החמאס (בארץ)
האמת מאחורי היחסים בין דונלד טראמפ לבנימין נתניהו; הריאיון שעורר סערה עולמית; מה הוביל להסכמי אברהם והאם ישראל ערוכה לתקוף באיראן • הפרשן המדיני, ברק רביד, בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' • צפו (מדיני)