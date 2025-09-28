נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העניק ראיון נדיר לכלי תקשורת ישראלי, ואישר כי הצדדים מתקרבים לקראת חתימה על הסכם לסיום המלחמה ועסקת חטופים.

בשיחה טלפונית שקיים עם כתב אקסיוס ו-N12 ברק רביד, אישר הנשיא טראמפ כי ההסכם קרוב מתמיד.

בשיחה עם הכתב הישראלי שארכה כעשר דקות, אישר טראמפ כי "כולם התאחדו כדי להגיע להסכם לסיום המלחמה, אבל אנחנו עדיין צריכים לסגור אותו", מה שאומר שאין עדיין הסכם סופי.

בדבריו אמר טראמפ שראש הממשלה בנימין נתניהו תומך בתוכנית 21 הנקודות שלו, וכך גם כמה מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו חלק מהמשא ומתן על התוכנית.

"היה פנטסטי לעבוד עם המדינות הערביות בעניין הזה. חמאס הולך אחריהן" אמר טראמפ. לדבריו, "יש לחמאס כבוד רב לעולם הערבי".

הנשיא הוסיף כי "העולם הערבי רוצה שלום, ישראל רוצה שלום וביבי רוצה שלום".

טראמפ הבהיר כי אין כוונתו להביא לעסקה לסיום המלחמה בלבד, אלא למהלך רחב הכולל שלום במזרח התיכון, אולי ברמז על אפשרות לנורמליזציה.

"אם נצליח לסיים את זה, זה יהיה יום גדול לישראל ולמזרח התיכון. זו תהיה הפעם הראשונה שבה תהיה הזדמנות אמיתית לשלום במזרח התיכון, אבל קודם צריך לסגור את זה", הדגיש טראמפ.

כפי שדיווחנו, מוקדם יותר העניק ראש הממשלה בנימין נתניהו ראיון, ככל הנראה מתוזמן, לרשת החדשות השמרנית בארה"ב 'פוקס ניוז', ברקע אמירתו של טראמפ כי עסקת החטופים היא כביכול "עניין סגור", והלחץ על ישראל להסכים למספר סעיפים קריטיים.

על השאלה אם הוא מאמין שישנם 20 חטופים חיים - שוב, בניגוד לעמדת טראמפ, ענה נתניהו כי הוא עדיין מאמין שכן.

בתוך כך, ‏שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף וחתנו של נשיא ארה״ב ג׳ארד קושנר צפויים להפגש היום בניו יורק עם רה״מ נתניהו כדי לנסות ולגשר על המחלוקות שנותרו בין ישראל לבין ארה״ב בעניין תכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, כך לפי דיווח של הכתב ברק רביד שמסר מפי מקור שמעורה בפרטים.

הערכות הן שנתניהו פועל כעת למנוע הפתעות לא נעימות בפגישתו עם הנשיא טראמפ מחר, סצנריו קטסטרופלי עבור ישראל במסגרתו הנשיא ינחית על נתניהו התחייבות למתווה 21 הנקודות בהצהרה פומבית, ללא אישורו המוקדם של ראש הממשלה.

ראש הממשלה נשאל אם הוא מחויב לתוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ וסירב להתחייב להסכים.

במקום זאת אמר נתניהו כי "אנחנו עובדים על זה, זה עדיין לא הוסכם סופית, אבל אנחנו עובדים עם הצוות של הנשיא טראמפ ממש עכשיו. אני מקווה שנצליח לקדם את זה, כי אנחנו רוצים לשחרר את החטופים שלנו. אנחנו רוצים לסיים את שלטון חמאס ולפרק אותו מנשק. על עזה להיות מפורזת בעתיד החדש שנבנה לעזתים, לישראלים ולכל האזור", הדגיש ראש הממשלה.

נתניהו התייחס גם לשאלת החסינות לבכירי חמאס, ואישר כי ישראל מוכנה לקחת על עצמה מהלך שכזה בתמורה לשחרורם של החטופים. ראש הממשלה הדגיש כי ישראל כבר אמרה בעבר כי תסכים למתווה כזה.

לגבי האפשרות שהרשות הפלסטינית תשלוט בעזה, ראש הממשלה היה נשמע פחות נחרץ מבעבר. "יש אנשים שמאמינים שתהיה רשות פלסטינית מתוקנת שתשנה לחלוטין את אופייה ותקבל את המדינה היהודית. אני לא חושב שזה יקרה".