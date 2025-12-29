פגי פלאנגן, סגנית מושלת מינסוטה ומועמדת מטעם המפלגה הדמוקרטית לסנאט של ארצות הברית, מתמודדת עם ביקורת חריפה מצד פרשנים מהימין לאחר שלבשה חיג’אב במהלך ביקור במסגד מוקדם יותר החודש. לדבריה, המחווה נועדה להביע כבוד וסולידריות עם קהילות מוסלמיות, על רקע חשש גובר מחוסר סובלנות דתית ומפשעי שנאה.

בסרטון ששודר בערוץ SomaliTV של מינסוטה, נראית פלאנגן כשהיא עוטה חיג’אב ומדברת בזכות הקהילה הסומלית במדינה. בדבריה היא הגנה על הקהילה, שלטענתה הפכה ליעד להתקפות חוזרות מצד הנשיא דונלד טראמפ.

הממשל האמריקני החליט לפתוח מוקדם יותר החודש במבצע אכיפה נגד הקהילה הסומלית הענקית שחיה במינסוטה, במטרה לעצור ולגרש מהגרים בלתי-חוקיים שנמצאים בתוכה. המבצע – שיסמן עוד הסלמה במאבק המוצהר של טראמפ במהגרים ממדינות מוסלמיות ומדינות עולם שלישי שלדבריו מסכנים את ביטחונה של ארה"ב – בא כשברקע גם העימותים בין טראמפ לחברת הקונגרס המוסלמית אילהאן עומאר, בעצמה מהגרת מסומליה.

כלי תקשורת בארה"ב דיווחו כי סוכנות המכס וההגירה ICE קיבלה מהממשל הנחיה לפעול נגד מהגרים סומלים נטולי המסמכים הדרושים בערים מיניאפוליס וסיינט פול שבמינסוטה. בערים הללו חיה הקהילה הסומלית הגדולה ביותר בארה"ב ואחת הגדולות בעולם כולו. רבים מהמשתייכים אליה הגיעו לארה"ב בשנות ה-90 כשברחו מארצם, ששקעה במלחמת אזרחים והפכה למדינה בלתי-מתפקדת.

בישיבת קבינט שנערכה לאחרונה אמר טראמפ כי אינו רוצה אנשים סומלים בארצות הברית, וכינה אותם "זבלים שלא תורמים כלום". האמירה עוררה תגובות נזעמות, והגבירה עוד יותר את המתח סביב היחס למהגרים ולקהילות מוסלמיות במדינה.