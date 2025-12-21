שר הביטחון ישראל כ"ץ הדליק הערב (ראשון) נר שמיני של חנוכה בכותל המערבי בירושלים, יחד עם מפקד חטיבת הצנחנים, אלוף משנה ר' ולוחמי החטיבה, ובהשתתפות הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, נציב הכבאות וההצלה, רב-טפסר אייל כספי ומנכ"ל הקרן למורשת הכותל, סולי אליאב.

שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה ללוחמים והודה להם על תפקידם במלחמה בשנתיים האחרונות.

"בזכותכם, חיילי צה"ל היקרים והגיבורים, אנחנו יכולים לקבל החלטות קשות ונועזות להכות באויבינו בכל מקום כי אנחנו יודעים שיש על מי לסמוך. אנחנו מכאן מבטיחים: כל מי שירים ידו על קודשי ישראל או על ביטחון ישראל - תיגדע ידו".

בהמשך אמר כ"ץ כי "אנו סומכים על צור ישראל", והצביע לשמים, והוסיף, "ועל צבא הגנה לישראל" (...)