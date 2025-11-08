ארדואן ( צילום: שאטרסטוק shuterstock )

למרות שהנשיא טראמפ עירב את טורקיה במו"מ שהביא להסכם שהשיב את החטופים החיים הביתה ואת רוב החללים, נראה שהנשיא הטורקי לא רגוע בשנאתו העזה לישראל.