37 בכירים על הכוונת

הרודן הטורקי מתעורר שוב לתחיה: הוציא צווי מעצר כנגד רה"מ ובכירים נוספים

למרות היחסים הקרובים עם ארצות הברית, הנשיא הטורקי ארדואן לא מתאפק, ובמהלך השבת התובע הכללי במדינת הוציא 37 צווי מעצר כנגד ראש הממשלה נתניהו ובכירים ישראלים נוספים (חדשות בעולם)

ארדואן (צילום: שאטרסטוק shuterstock)

למרות שהנשיא טראמפ עירב את טורקיה במו"מ שהביא להסכם שהשיב את החטופים החיים הביתה ואת רוב החללים, נראה שהנשיא הטורקי לא רגוע בשנאתו העזה לישראל.

במהלך שבת קודש, התביעה הכללית של טורקיה, הוציאה לא פחות משלושים ושבעה נגד גורמים ישראלים בכירים.

בין הבכירים שהוצא נגדם הצו, בראש ובראשונה ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר לביטחון לאומיי בן גביר, הרמטכ"ל אייל זמיר, מפקדים בכירים בצה"ל ועוד.

הרקע הרשמי להוצאת צווי המעצר מלבד כמובן השנאה האנטישמית והעזה של ארדואן, היא בגין "רצח עם" בעזה ועצירת המשטים שהגיעו לעזה ובעיקר משט סומוד.

שר החוץ גדעון סער הגיב להוצאת הצווים: "בטורקיה של ארדואן, מערכת המשפט הפכה מזמן לכלי לדיכוי יריבים פוליטיים ולמעצר עיתונאים, שופטים וראשי ערים. ישראל דוחה בבוז את תעלול היח"צ האחרון מבית מדרשו של הרודן ארדואן".

