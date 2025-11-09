כיכר השבת
עכשיו אפשר לחשוף: המבצעים החשאיים שנעשו להבאת גופתו של הדר גולדין הי"ד

לאחר סגירת המעגל וחזרתו המרגשת של סרן הדר גולדין הי"ד לקבר ישראל, הערב נחשפו מעט מהפעולות והמבצעים שביצעה ישראל במטרה להגיע אל גופתו | שייטת 13 וכוחות מיוחדים נוספים יצאו לשורת מבצעים במרחב התת-קרקעי ברפיח כדי לחלץ את גופתו | המבצעים היו ממושכים מאוד וכללו שהייה ארוכה ופעילות בתת קרקע בעקבות המידעים המודיעיניים (חדשות)

יותר מ-11 שנים אחרי שנפל בקרב במבצע צוק איתן, החלל החטוף סגן הדר גולדין הי"ד הוחזר היום (ראשון) לישראל. גולדין, קצין בסיירת גבעתי, נפל בקרב ברפיח ב-1 באוגוסט 2014, ונחטף והוחזק מאז ברצועת עזה. הערב (ראשון) נחשפו מעט מהפעולות והמבצעים שביצעה ישראל במטרה להגיע אל גופתו של הדר הי"ד.

עמית סגל דיווח בחדשות 12 כי בדיון שנערך לאחרונה אמר הרמטכ״ל על מאמצי החיפוש אחר גופתו של גולדין: "עשינו מבצעים הירואיים להשבתו". כך למשל מאות חיילים פעלו בתוך תוואי תת קרקע וסיננו עפר, תוך סיכון כוחותינו. לדבריו היו "חפירות כמו בחפירות ארכיאולוגיות".

הכתב הצבאי ינון יתח דיווח ב-i24NEWS, כי שייטת 13 וכוחות מיוחדים נוספים יצאו לשורת מבצעים במרחב התת-קרקעי ברפיח כדי לחלץ את גופתו של הדר גולדין משבי .

לפי הדיווח, המבצעים המיוחדים של יחידת העילית, נעשו בין היתר תחת הפיקוד של אוגדה 162 עם כיבוש העיר רפיח (מאי 2024), וממה שניתן להגיד - היו ממושכים מאוד וכללו שהייה ארוכה ופעילות בתת קרקע בעקבות המידעים המודיעיניים.

במקביל, אריאל עידן דיווח ב׳חדשות 14׳, כי במשך חצי שנה לוחמי צה״ל חפרו באזור שבו אותרה גופתו של גולדין, ובמהלך השבת האחרונה הגיעו עד לנקודה שמפרידה מטרים בודדים מחילוץ הגופה. בשלב הזה הם קיבלו הוראה להפסיק את העבודות ולהתרחק לפחות קילומטר מהנקודה.

לתדהמתם הרבה הם הבחינו לאחר מספר שעות במחבלי חמאס יחד עם נציגי הצלב האדום מתקרבים לאותה נקודה ומחלצים את הגופה של גולדין.

מדובר צה״ל נמסר כי "כוחות צה״ל פעלו במאמץ רב לאיתור החלל סגן הדר גולדין ז״ל. תהליך החזרתו לקבורה בישראל היה מורכב ונערך זמן רב. כל מידע בנושא יוצג למשפחתו ולאחר מכן לציבור".

