לוחמי צה"ל ומשטרה עצרו הלילה (שלישי) חמישה חשודים מ'נוער הגבעות' בחשד שתקפו משפחה פלסטינית בדרום הר חברון ושחטו כבשים של בני המשפחה.

שלושה מבני המשפחה הפלסטינית, ביניהם גם ילדים, נפצעו והועברו לטיפול רפואי בבית חולים.

הפלסטינים טענו כי: "מתנחלים מסוסיא תקפו את משפחת דגאמין. הם ניפצו חלונות, השחיתו תכולת מגורים וגרמו נזק לרכב. בנוסף, הם תקפו את עדרי הצאן בסכינים, ובעקבות כך נפגעו כמה בעלי חיים".

מהמשטרה נמסר: "בפעילות מהירה ומדויקת של כוחות מפקדת החקירות של מחוז ש"י, בינהם שוטרי הימ"ר, יס"מ יהודה, בלשי המפקדה ותחנת חברון נעצרו חמישה חשודים במעורבות באירוע אלימות קיצוניים שהתרחש בסמוך לסמוע בו על פי החשד נכנסו מספר חשודים לחלקה פלסטינית גרמו נזק לרכוש וריססו גז פלפל.

"כתוצאה מהאירוע פונו מספר פצועים לבית החולים בחברון ונגרם פגיעה בצאן במקום. במהלך סריקות וכניסה למתחם בגזרת מרחב יהודה אותרו ממצאים רבים.

"החשודים שנעצרו הועברו לחקירת היחידה המרכזית של מחוז ש"י במסגרת המפקדה המשימתית של המחוז".