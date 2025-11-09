כיכר השבת
מועד ההלוויה ייקבע בקרוב

ההורים גולדין הזכירו את ערך הרעות והדגישו: "רק צה"ל השיב את הדר - לא אף אחד אחר" 

שמחה ולאה גולדין מסרו הודעה קצרה לתקשורת לאחר החזרתו של הדר לישראל במסגרת עסקת החטופים | הוריו של הדר הדגישו כי הם חבים חוב לצה"ל בלבד, והדגישו כי יש לשמר את ערך הרעות והדאגה שלא להשאיר אף אחד מאחור (חדשות) 

12תגובות

הערב (ראשון), לאחר שהושב מוקדם יותר היום לקבורה ראויה לאחר למעלה מ-11 שנה בשבי החמאס, משפחתו של סגן הדר גולדין הי״ד מסרה הצהרה ראשונה לתקשורת מביתם בכפר סבא.

‬דבריו של שמחה גולדין, אביו של סגן הדר גולדין:

״הבאנו את סגן הדר גולדין הבן שלנו, לוחם, לקבר ישראל. הבאנו את זה משום שהלוחמים לחמו להביא לוחמים משדה הקרב. צה״ל הביא את הדר חזרה לארצו - לא אף אחד אחר. לכן אנחנו לוקחים את הערכים האלה, שלא מפקירים חיילים בשדה הקרב, כי זה ערך ולא מתפשרים על ערכים. ומה שהמלחמה הזאת הוכיחה זה שאם נלחמים על לוחמים, מצליחים. הניצחון הוא השבת החטופים והשבת הלוחמים לישראל. הלוחמים הם הגיבורים״.

דבריה של לאה גולדין אמו של סגן הדר גולדין:

״לפני 11 שנים עמדנו פה בחודש אוגוסט אחרי שחטפו לנו את הדר וצעקנו שאסור לעזוב את עזה מבלי להשיב את הדר. היה לנו מובן מאליו שמדינת ישראל לא תשיב חיילים מאחור, לקח לנו 11 שנים, להחזיר אותו בכוחות צה״ל וכוחות הביטחון. הדבר הראשון הוא רעות, הדבר השני הוא הבאה לקבר ישראל, והשלישי הוא כבוד האדם. אלה הערכים שנלחמנו עליהם. לצערי עברנו הרבה אכזבות, האכזבה הכי גדולה הייתה בקורונה שהיה אפשר להחזיר אותם תמורת חיסונים, ומקבלי ההחלטות לא עשו את זה", טענה גולדין.

לדבריה, "אסור לנו לוותר על מי שאנחנו, ואנחנו ננצח, בזכות הערכים. אני מקווה שהדר ימשיך להיות הסמל כפי שהיה עד היום. אני לא נלחמת רק על הדר, אני נלחמת על החטוף הבא. ואם השבעה באוקטובר לא הפך להיות הזעקה לכל אחד במדינת ישראל הגיע הזמן שתסתכלו עלינו ונסביר לכם שזה חשוב וחובה להלחם על הילדים שלנו, תודה שהלכתם איתנו כל הדרך״.

ההורים מסרו כי מועד ההלוויה ייקבע בקרוב.

0 תגובות

12
אנשי חסרי כבוד הכרת הטוב לממשלת ישראל ולעומד בראשה לא תוריד ממכם כלום
יעקב
11
ב "ה תודה רבה לראש הממשלה מר ביניימין נתניהו שנילחם להחזיר את כל החללים לקבר ישראל תודה רבה ביבי האלוף
תודה
10
מי שהחזיר את הדר גולדין ז"ל הוא בינימין נתניהו וממשלתו שידעו למצוא את הזמן המתאים להפעיל לחץ פוליטי, בינלאומי והשגים צבאיים של צה"ל . ..... הכרת הטוב לא עולה פרוטה משפחת גולדין היקרה ולא משנה מה השקפותיכם הפוליטיות או נטיותכם הלאומניות הפלסטיניאיות
גונן
9
ראשי הטרור בעזה הם מכונת מוות שמחייבת השמדה מוחלטת. תהרגו אותם בטילים, בפצצות ובכל כלי נשק שברשותכם. תהפכו כל מקום בו הם נמצאים לעפר. אין מקום לרחמים, רק חיסול מוחלט.
בני
8
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
7
עכברי טרור שחופרים מנהרות כמו שדים צריכים להיחנק מתחת לקרקע באותו בור שבנו לעצמם תטילו עליהם קבר חי
שרקי
6
ראש הממשלה ושר הביטחון אנו מבקשים להביע הערכה עמוקה על המחויבות והמסירות שלכם אתם עומדים איתנים מול אויבים פנימיים וחיצוניים מפגינים חוכמה אסטרטגית ושמירה על ערכי המדינה הציבור תומך בכם במלוא הלב ומאמין שהנחישות שלכם תבטיח חוסן ביטחוני השבת החטופים והגנה על כל תושב ישראל
רות
5
..שוב פעם..אנשים עם כיפה כפויי טובה.ולא אומרים תודה לראש הממשלה..בלי החלטתו להשתלט על רפיח החייל לא היה חוזר..ואדרבה הרמטכל הקפלניסט היה נגד השארות ברפיח..לא צהל החזיר אותו..אלא חמאס בזכות הלחץ של ביבי..
חצקל
4
ריח צחנה של כפיות טובה!!!!
יאיר
3
ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם
דוד
2
הכרת הטוב מה תהא עליה
שמח בשבילם
1
לא צהל ולא נעליים רק בורא כל העולמים
יוסף

