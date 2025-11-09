הערב (ראשון), לאחר שהושב מוקדם יותר היום לקבורה ראויה לאחר למעלה מ-11 שנה בשבי החמאס, משפחתו של סגן הדר גולדין הי״ד מסרה הצהרה ראשונה לתקשורת מביתם בכפר סבא.

‬דבריו של שמחה גולדין, אביו של סגן הדר גולדין:

״הבאנו את סגן הדר גולדין הבן שלנו, לוחם, לקבר ישראל. הבאנו את זה משום שהלוחמים לחמו להביא לוחמים משדה הקרב. צה״ל הביא את הדר חזרה לארצו - לא אף אחד אחר. לכן אנחנו לוקחים את הערכים האלה, שלא מפקירים חיילים בשדה הקרב, כי זה ערך ולא מתפשרים על ערכים. ומה שהמלחמה הזאת הוכיחה זה שאם נלחמים על לוחמים, מצליחים. הניצחון הוא השבת החטופים והשבת הלוחמים לישראל. הלוחמים הם הגיבורים״.

דבריה של לאה גולדין אמו של סגן הדר גולדין:

״לפני 11 שנים עמדנו פה בחודש אוגוסט אחרי שחטפו לנו את הדר וצעקנו שאסור לעזוב את עזה מבלי להשיב את הדר. היה לנו מובן מאליו שמדינת ישראל לא תשיב חיילים מאחור, לקח לנו 11 שנים, להחזיר אותו בכוחות צה״ל וכוחות הביטחון. הדבר הראשון הוא רעות, הדבר השני הוא הבאה לקבר ישראל, והשלישי הוא כבוד האדם. אלה הערכים שנלחמנו עליהם. לצערי עברנו הרבה אכזבות, האכזבה הכי גדולה הייתה בקורונה שהיה אפשר להחזיר אותם תמורת חיסונים, ומקבלי ההחלטות לא עשו את זה", טענה גולדין.

לדבריה, "אסור לנו לוותר על מי שאנחנו, ואנחנו ננצח, בזכות הערכים. אני מקווה שהדר ימשיך להיות הסמל כפי שהיה עד היום. אני לא נלחמת רק על הדר, אני נלחמת על החטוף הבא. ואם השבעה באוקטובר לא הפך להיות הזעקה לכל אחד במדינת ישראל הגיע הזמן שתסתכלו עלינו ונסביר לכם שזה חשוב וחובה להלחם על הילדים שלנו, תודה שהלכתם איתנו כל הדרך״.

ההורים מסרו כי מועד ההלוויה ייקבע בקרוב.