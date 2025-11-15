ביום שני הקרוב צפוי לנחות בארה"ק, אורח רום מעלה, האדמו"ר מסאטמר, אשר בא יבוא ברינה למסע הוד למשך כעשרה ימים בארצנו הקדושה.

לקראת מסע הקודש המרומם של האדמו"ר יחד עם אלפי חסידים המתכוננים ללוות את רבם, התעוררה שאלה הלכתית סבוכה ורבת משקל בנוגע לנוהג אמירת "ותן טל ומטר" בתפילת שמונה עשרה.

השאלה, אשר רלוונטית במיוחד למסע הנוכחית, נשאלה על ידי האדמו"ר מסאטמר לפני הגה"צ רבי אליקים געציל בערקוביץ, דומ"ץ קרית יואל במונרו.

כידוע, בארץ ישראל נוהגים להתחיל באמירת "ותן טל ומטר" כבר ביום ז' במרחשוון, כשיספיקו עולי הרגל לשוב לביתם. זאת, לעומת יהודי חוץ לארץ, מתחילים לומר רק לאחר שישים יום מתקופת תשרי, מועד שחל השנה במוצאי יום חמישי, ליל ט"ו בכסלו (פרשת וישלח).

התנגשות המועדים יצרה דילמה עבור החסידים שיצאו מארה"ב, שם לא הגיע עדיין זמן אמירת "ותן טל ומטר", ועושים את דרכם לארץ הקודש, שבה החלו כבר לומר ביום ז' חשון.

בתגובה לשאלה, העלה הגאון הדומ"ץ תשובה הלכתית ארוכה ומקיפה, המבררת את הנושא לפרטיו ומעניקה הכרעה ברורה כיצד יש לנהוג הלכה למעשה, במטרה למנוע ספקות ותקלות בקרב ציבור הנוסעים.

בתשובה נידון הנושא בהרחבה, תוך התייחסות למנהגי המקומות השונים. ההכרעה קובעת כיצד יש לנהוג, הן ליחיד המתפלל והן עבור שליחי הציבור במיוחד אלו העוברים לפני התיבה עקב שנת אבל או יום יארצייט הן בתפילת הלחש והן בחזרת הש"ץ.

התשובה המפורטת, המכריעה כיצד על ציבור הנוסעים לנהוג במהלך המסע מי שבדעתו לחזור, ומי שהותיר רוב בני משפחתו בחו"ל, תצא לאור בימים הקרובים ותחולק בקרב החסידים המתכוננים להצטרף למסע האדיר.