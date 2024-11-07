הערב, ז' חשוון תשפ"ו, מתחילים בני ארץ ישראל לבקש 'טל ומטר' בברכת השנים - ואם לא אמר - מעכב ומזכיר בשומע תפילה. שכח ולא הזכיר כלל בתפילה - חוזר לראש | מקבץ הלכות ליושבי ארץ הקודש, ומה דינו של בן ארץ ישראל המבקר בחו"ל? (הלכה)
מתי מתחילים לשאול על הגשמים
בארץ ישראל ובחו"ל? | דיני
ותן טל ומטר - היכן שואלים עליהם ומה הדין אם שכח להזכיר
| בן
ארץ ישראל השוהה בחו"ל
האם ינהג כמנהג ארץ ישראל או כמנהג המקום? | מקבץ
הלכות מבית מדרשו של מרן 'הרב וואזנר זצ"ל' (יהדות)
ישראלי הנוסע לחול בימים אלו, האם יאמר ותן טל ומטר והאם יש הבדל מהי מטרת הנסיעה? | וגם: מה הדין - תייר שמגיע לישראל לכמה ימים? ואיך כל זה קשור למחמת יום כיפור והמלחמה הנוכחית • סיכום שתי תשובות של מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל מאת הרב שלמה עמור רב בצפון תל אביב (יהדות, אקטואלי)