זְכוֹר אָב נִמְשַׁךְ אַחֲרֶיךָ כַּמַּיִם | מה הדין בשכח "טל ומטר", ומה יעשה מי שמטייל בחו"ל?

הערב, ז' חשוון תשפ"ו, מתחילים בני ארץ ישראל לבקש 'טל ומטר' בברכת השנים - ואם לא אמר - מעכב ומזכיר בשומע תפילה. שכח ולא הזכיר כלל בתפילה - חוזר לראש | מקבץ הלכות ליושבי ארץ הקודש, ומה דינו של בן ארץ ישראל המבקר בחו"ל? (הלכה) 

גשם בירושלים (צילום: Chaim Goldberg/FLASH90)

בני ארץ ישראל מתחילים הערב (שלישי) לבקש "טל ומטר" בברכת השנים, ספרדים מתחילים לומר 'ברך עלינו'.

מקבץ הלכות

א. בארץ ישראל מתחילים לשאול טל ומטר בברכת השנים מז’ בחשוון. בחו"ל מתחילים לשאול לאחר שישים יום מתום תקופת תשרי.

ב. אם שאל "ותן טל ומטר" קודם ז’ בחשוון – חוזר ומתפלל שמונה עשרה מחדש.

ג. מי ששכח להזכיר טל ומטר בברכת השנים – רשאי להוסיף כל עוד לא סיים את הברכה.

ד. אם כבר סיים את ברכת השנים, יאמר "ותן טל ומטר" בשומע תפילה. אם גם שם שכח, חוזר לברכת השנים. אך אם טעה וחזר רק לשומע תפילה – אין מחזירים אותו.

ה. מי שנזכר לאחר שאמר "יהיו לרצון" האחרון – חוזר לראש התפילה.

ו. אם נזכר באמצע "אלוקי נצור" ועדיין לא אמר "יהיו לרצון", והציבור כבר החל לומר קדושה – ישתוק, לא יענה עמהם, ולאחר מכן יחזור ויברך "ברך עלינו".

ז. בן ארץ ישראל הנמצא בחו"ל – לא יתחיל לומר "ותן טל ומטר" בז’ בחשוון.

ח. אם כבר התחיל לומר בארץ "ותן טל ומטר" ושהה כעת בחו"ל – לא יזכיר זאת בברכת השנים אלא רק בשומע תפילה.

ט. אם שכח גם בשומע תפילה – אינו חוזר.

י. בן ארץ ישראל השוהה בחו"ל לאחר ז’ בחשוון – לכתחילה לא ישמש שליח ציבור. ואם חייב לגשת, יבקש "ותן טל ומטר" רק בלחש ובשומע תפילה, ובחזרת הש"ץ לא יזכיר כלל.

