כל לב אנושי מזועזע לנוכח הידיעות הקשות מסידני שבאוסטרליה. פגיעה באנשי חב"ד, שעסקו בארגון אירוע של אור הדלקת נרות חנוכה, שמטרתה להרבות טוב, חסד ואחדות היא פגיעה בערכים האנושיים הבסיסיים ביותר.

כעת, בעודנו נמצאים כאן בברלין, על אדמת גרמניה, אי אפשר שלא לראות כיצד בני החושך ממשיכים באותה דרך אפלה: אז כאן באירופה, והיום שם באוסטרליה. ניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע באור הגדול שהעם היהודי מבקש להפיץ לעולם.

אך דרכה של היהדות מאז ימי חנוכה ברורה: איננו נלחמים באנשים, אלא מגבירים אור מול חושך, חסד מול רשע, יושר וצדק מול שחיתות. כך ניצחנו אז וכך ננצח גם היום.

הערב, בעזרת השם, תודלק בברלין, בשער ברנדנבורג במקום שממנו נשמעה בעבר זעקת השנאה של המשטר הנאצי מנורת החנוכה הגדולה ביותר באירופה. זו תשובתנו: אור גדול כנגד החושך, אמונה כנגד שנאה.

האנטישמיות אינה תופעה חדשה. כבר פרעה, האנטישמי הראשון בהיסטוריה, ראה ביהודים איום אף על פי שהם ביקשו רק להיטיב ולעזור. כך היה אז, וכך גם היום: היהודים אינם מבקשים לפגוע באיש, אלא להביא ברכה, חסד ואור לכל מקום.

אני קורא מכאן לממשלות העולם כולו: דעו האנטישמיות אינה מופנית רק נגד העם היהודי. בסופו של דבר זו מלחמה של אנשי חושך נגד כל מי שמבקש להפיץ אור, של רוע נגד מוסר, של אלימות נגד חסד. חובה עליכם לעמוד על המשמר ולפעול בנחישות למיגור כל גילוי של אנטישמיות.

ואנחנו נמשיך בדרכנו. נרבה אור, נרבה אמונה, נרבה חסד.

עם ישראל חי ויחיה לנצח נצחים.