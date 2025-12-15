הערב (שני) התקיימה הדלקת נר שני של חנוכה ברחבת הכותל המערבי. לפני מעמד ההדלקה התקיימה טקס רב רושם במהלכו הושבה אחת מאבני הכותל המערבי העתיקות שמשקלה 5 טון שנפלה בחורבן בית שני, והוצגה בשנים האחרונות לתצוגה ותערוכה במשכן כנסת ישראל והושאלה לאחרונה לתצוגה בנמל התעופה בן גוריון - לגניזת עולמים לצידן של יתר אבני הקודש.

ההחלטה התקבלה לאחר דיון שקיים בימים שלפני ראש השנה יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בלשכתו יחד עם רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ ובסיומה החליט יו"ר הכנסת להשיב את האבן מאבני הכותל המערבי לגניזה במקומה הטבעי - לצד יתר אבני הכותל הגנוזות שם בכבודן הראוי.

כזכור, בשנה האחרונה יצא רב הכותל המערבי בקריאה להשיב את אבני הכותל העתיקות לגניזה ייעודית במקומן, כאשר הרבנים הראשיים לישראל ושרי הממשלה התכנסו לישיבה בענין בכותל המערבי.

בסיומה הוחלט כי רשות העתיקות יחד עם הקרן למורשת הכותל המערבי יחזירו את כל אבני הכותל המוצבות כיום לתערוכה: בבית הנשיא, בקריה בתל אביב, במוזיאון ישראל, ובמחסני רשות העתיקות, לגניזה במקומן לצד אבני הכותל. בנוסף, הוחלט לשמור על קדושתן של האבנים, כולל גידור סביב מקום הגניזה והנחיות לציבור להימנע משימוש בהן.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ אמר: "השבת האבן הזו אל חיק אחיותיה, אבני החורבן שעומדות כאן כבר 2000 שנה, היא תיקון גדול, זוהי הכרזה שאנו בנים ובנות השבים לגבולם לא שוכחים את אבני הקודש, לא שוכחים את עברנו, ושומרים על קדושתן - נמשיך לשמור על קדושת הכותל המערבי מבחינה פיזית והן מבחינת המנהגים והמסורות".

יו"ר הכנסת מר אמיר אוחנה אמר: "אילו אבנים יכלו לדבר, האבן הכבדה הזו שאלפי שנות היסטוריה על גבה, הייתה מספרת על דורות של יהודים שבאו להתפלל בבית המקדש. היא הוצבה במשך כ-16 שנים ברחבת הכנסת, עדות מוחשית לחיבור שבין הכנסת לבין העבר של עמנו".

לדבריו, "היה חשש שהיא תהפוך לסלע מחלוקת, וערב ראש השנה קיבלתי החלטה, לאחר התייעצות עם כל גורמי הכנסת, רב הכותל וראש רשות העתיקות, כי האבן תושב למקומה ההיסטורי, ותשפ״ו תהא, בע״ה, שנת פיוס ואחדות. אנו מבקשים לחתום את פרק נדודיה, ולהניח אותה במקום של קבע, בו תוכל לספר למבקריה את הסיפורים שראתה בעת הישנה ובעת החדשה של עם ישראל במולדתו. מי ייתן והאבן הזו תעמוד כאן כסימן אזהרה מפני החורבן המאיים עלינו כשאנו מפולגים, וכמורה דרך לעוצמתנו האדירה כשאנו מאוחדים, וברכת השכינה מעל ראשינו".

מנכ"ל רשות העתיקות מר אלי אסקוזידו אמר: "רשות העתיקות מחויבת לפעול בענייני קודש מתוך כבוד למסורת ישראל ובהתאם לפסק הרבנים הראשיים לישראל, אשר קבעו כי על אבני הכותל חלה קדושה מיוחדת. מתוך כך תפעל הרשות להשיב את כלל האבנים לגניזת עולמים במקומן לצד יתר אבני הקודש".