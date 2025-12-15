כיכר השבת
ומה היה כתוב בפתק שהטמין?

בשריד בית מקדשנו: ראש הממשלה ושגריר ארה"ב בישראל הדליקו נר שני בכותל

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו יחד עם שגריר ארצות הברית בישראל מר מייק האקבי ורעייתו הדליקו נר שני של חנוכה בכותל |נתניהו אף התפלל בכותל והטמין בין האבנים פתק קטן (חנוכה)

נתניהו בהדלקת נר שני של חנוכה (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

הערב (שני) הגיע ראש הממשלה ורעייתו הגב' שרה נתניהו יחד עם שגריר ארצות הברית בישראל מר מייק האקבי ורעייתו להדלקת נר שני של חנוכה עם רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ ובהשתתפות חיילי צה"ל.

נתניהו אף התפלל בכותל והטמין בין האבנים פתק קטן בו כתב בקצרה: "בס"ד, לכבוד המכבים בני עמנו, לוחמינו הגיבורים בצה"ל ובזרועות הביטחון שמחוללים ניסים בימים אלה, בנימין נתניהו".

במקביל, התקיימה הדלקת נר שני של חנוכה ברחבת הכותל המערבי בסימן 'כי רצו עבדיך את אבניה', ההדלקה התקיימה במעמד רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ, יו"ר הכנסת מר אמיר אוחנה, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי מר מרדכי (סולי) אליאב, מנכ"ל הכנסת מר משה (צ'יקו) אדרי, מנכ"ל רשות העתיקות מר אלי אסקוזידו, קצין הכנסת יובל חן וקהל רחב.

הדלקת נר שני בכותל (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

