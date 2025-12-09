רשות שדות התעופה מפרסמת היום (שלישי) הודעת היערכות מיוחדת בעקבות סופת "ביירון", שצפויה להגיע לישראל במהלך הערב וללוות אותנו עד ליום שישי, ואשר עלולה להשפיע על פעילות נמלי התעופה ברחבי הארץ.

ברשות מדגישים כי בשל תנאי מזג האוויר החריגים, ייתכנו שינויים בלוחות הטיסות, לרבות עיכובים, הקדמות ואף ביטולים. ציבור הנוסעים מתבקש לעקוב אחר העדכונים השוטפים שמפרסמות חברות התעופה ולהיערך בהתאם.

כמו כן, מומלץ לבדוק את סטטוס הטיסה באתרי האינטרנט של חברות התעופה ושל רשות שדות התעופה טרם ההגעה לשדה, ולתכנן את ההגעה מראש, תוך התחשבות בעומסי תנועה אפשריים בשל תנאי הדרך.

רשות שדות התעופה מדגישה כי היא ערוכה למערכת החורפית הקרובה, ותמשיך לעדכן את הציבור במידת הצורך, תוך הקפדה על נהלי בטיחות, שמירה על רציפות תפעולית ומתן מענה מיטבי לנוסעים גם בתנאים מורכבים.