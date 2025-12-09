כיכר השבת
כל הפרטים

אמורים לטוס ביומיים הקרובים? רש"ת עם עדכונים חשובים לקראת הסופה

רשות שדות התעופה החלה בהפעלת נהלי חורף ורוחות קיצוניות, בעקבות הערכת מצב שקיים מנכ״ל משרד התחבורה לקראת כניסתה של סופת "ביירון" לישראל | תנאי מזג האוויר החריגים עלולים להשפיע על פעילות התעופה, כולל שינויים ועיכובים בלוחות הטיסות (תעופה)

טיסה (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

רשות שדות התעופה מפרסמת היום (שלישי) הודעת היערכות מיוחדת בעקבות סופת "ביירון", שצפויה להגיע לישראל במהלך הערב וללוות אותנו עד ליום שישי, ואשר עלולה להשפיע על פעילות נמלי התעופה ברחבי הארץ.

ברשות מדגישים כי בשל תנאי מזג האוויר החריגים, ייתכנו שינויים בלוחות הטיסות, לרבות עיכובים, הקדמות ואף ביטולים. ציבור הנוסעים מתבקש לעקוב אחר העדכונים השוטפים שמפרסמות חברות התעופה ולהיערך בהתאם.

כמו כן, מומלץ לבדוק את סטטוס הטיסה באתרי האינטרנט של חברות התעופה ושל רשות שדות התעופה טרם ההגעה לשדה, ולתכנן את ההגעה מראש, תוך התחשבות בעומסי תנועה אפשריים בשל תנאי הדרך.

רשות שדות התעופה מדגישה כי היא ערוכה למערכת החורפית הקרובה, ותמשיך לעדכן את הציבור במידת הצורך, תוך הקפדה על נהלי בטיחות, שמירה על רציפות תפעולית ומתן מענה מיטבי לנוסעים גם בתנאים מורכבים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר