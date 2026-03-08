כיכר השבת
חוזרים לשגרה?

הטיסות מישראל לחו"ל החלו היום | תיעוד ממתחם הטיסות היוצאות בנתב"ג

בהתאם להנחיות של משרד התחבורה, הבוקר החלו בהפעלת הטיסות היוצאות מישראל | באל על יטיסו עד 70 בני אדם בכל טיסה, ובחברות האחרות עד 50 | תיעוד מהבוקר בנתב"ג (חדשות תעופה)

תיעוד מנתב״ג נוסעים בטיסות יוצאות
תיעוד מנתב״ג נוסעים בטיסות יוצאות| צילום: צילום: רשות שדות התעופה
תיעוד מנתב״ג נוסעים בטיסות יוצאות (צילום: רשות שדות התעופה)

כפי ההנחיות של משרד התחבורה, הבוקר (ראשון) החל מתווה הטיסות יוצאות מישראל. מספר חברות מצומצם מפעיל את הטיסות עם כללים נוקשים שהציב משרד התחבורה.

בחברת אל על שהיא חלק ממפעילות הטיסות עדכנו, כי בטיסות היוצאות שהיא תפעיל יהיה ניתן להכיל עד 70 נוסעים, בארקיע הבהירו, כי בשלב הראשון הם יטיסו 50 אנשים בכל טיסה יוצאת, כאשר היעדים שלהם הם: לרנקה, אתונה, פראג, טביליסי, ברצלונה, פראג, סופיה, רומא, פריז ובודפשט. לוח הטיסות היוצאות מתפרסם באתר החברה ומתעדכן בהתאם להנחיות.

בחברת ישראייר בדומה לארקיע, גם יטיסו 50 נוסעים, כמו כן גם החברה הקטנה אייר חיפה, שתשוב להפעיל טיסות יוצאות.

בעקבות המצב הביטחוני המורכב באמירויות, כחלק ממבצע ״כנפי הארי״, הנחתה השרה רגב לפעול להשבת הישראלים מהאמירויות מיד עם פתיחת השמים האוויריים.

לבקשת השרה רגב, סיכם ראש הממשלה, בנימין נתניהו עם מנהיג איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, על הפעלת מתווה טיסות חילוץ ייעודיות עבור האזרחים הישראלים מהאמירויות בלבד ללא עלות.

כאמור על פי ההודעה, יופעלו טיסות חילוץ מיוחדות, בשיתוף חברות תעופה אמירתיות לישראל ולמדינות נוספות.

שרת התחבורה מירי רגב: “אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על ההובלה והמנהיגות האמיצה, לשליט איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד על השותפות והעזרה, לשר החוץ גדעון סער על העבודה המשותפת מול הגורמים המקבילים באמירויות, לשר הביטחון ישראל כץ ומפקדת אלון, למנכ״ל משרד התחבורה, לרשות שדות התעופה ולרשות תעופה אזרחית. יחד נצליח להשיב את כולם הביתה״.

