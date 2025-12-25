ירושת המלוכה ניגון של דורות | צפו בזקן אדמו"רי מלכות בית רוז'ין מדליק את הנרות בסילודין בחנוכיית כסף עתיקה ומהודרת, ירושת אדמו"רי השושלת, העלה זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, את נרות החנוכה בסילודין | קהל החסידים סבבו את האדמו"ר כחומה בצורה והאזינו בשקיקה לנעימה המשתפכת של פיוטי החג, שנאמרו בנוסח המלבב העובר מדור דור, עד לסב"ק הרה"ק מרוז'ין זי"ע (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:01