כיכר השבת
שמירת הקדושה והצניעות

עטוף בטלית, במחלקה מבודדת עם דיילים גברים בלבד: כך המשפיע רבי צבי מאיר זילברברג טס לארה"ב

המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג יצא אמש (מוצאי שבת) למסע גיוס תרומות בארה"ב להשלמת בניין בית מדרשו בירושלים • תוך שמירת גדרי קדושה וצניעות, התעטף המשפיע בטלית, והמריא במחלקת ביזנס שהושכרה מראש ע"י אנשי ביתו • רק דיילים גברים הורשו להיכנס למתחם • כל הפרטים על המסע המיוחד (חסידים)

רבי צבי מאיר זילברברג עטוף בטלית בשדה התעופה (צילום: שלומי כהן)

מראה חריג נצפה אמש (מוצאי שבת קודש, חיי שרה) בנמל התעופה: עטוף כולו בטלית, כשראשו מורכן ונשמר, יצא המשפיע הצדיק הרה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, למסע לאיסוף כספים בארצות הברית.

כדרכו ותוך בשמירה מדוקדקת על עיניו, התעטף הרה"צ בטלית מרגע כניסתו לטרמינל ועד לעלייתו למטוס. אנשי ביתו ליוו אותו תוך שהם דואגים לכל פרט, כולל שמירה מוחלטת מכל מכשול אפשרי, ובפרט מראיית פני אשה ומשמיעת קולה.

רבי צבי מאיר זילברברג עטוף בטלית במטוס (צילום: שלומי כהן)

בתוך המטוס, הוכנה מחלקה נפרדת ומוגנת, כל המקומות סביבו נרכשו מראש ע"י מקורביו, כדי שלא יזדמן לידו מראה שאינו ראוי, וכן ניתנה ההנחיה מראש כי רק דיילים גברים יורשו לשרת במרחבו של הרה"צ.

במהלך השבוע ישהה הרה"צ בארה"ב עד ליום רביעי, במסגרת מסע מיוחד לגיוס תרומות למען השלמת בניין בית מדרשו בירושלים, תחת הכותרת "כולנו שותפים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (42%)

לא (58%)

