שמירת הקדושה והצניעות עטוף בטלית, במחלקה מבודדת עם דיילים גברים בלבד: כך המשפיע רבי צבי מאיר זילברברג טס לארה"ב המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג יצא אמש (מוצאי שבת) למסע גיוס תרומות בארה"ב להשלמת בניין בית מדרשו בירושלים • תוך שמירת גדרי קדושה וצניעות, התעטף המשפיע בטלית, והמריא במחלקת ביזנס שהושכרה מראש ע"י אנשי ביתו • רק דיילים גברים הורשו להיכנס למתחם • כל הפרטים על המסע המיוחד (חסידים)

כיכר השבת | 07:51