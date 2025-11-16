מראה חריג נצפה אמש (מוצאי שבת קודש, חיי שרה) בנמל התעופה: עטוף כולו בטלית, כשראשו מורכן ונשמר, יצא המשפיע הצדיק הרה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, למסע לאיסוף כספים בארצות הברית.
כדרכו ותוך בשמירה מדוקדקת על עיניו, התעטף הרה"צ בטלית מרגע כניסתו לטרמינל ועד לעלייתו למטוס. אנשי ביתו ליוו אותו תוך שהם דואגים לכל פרט, כולל שמירה מוחלטת מכל מכשול אפשרי, ובפרט מראיית פני אשה ומשמיעת קולה.
בתוך המטוס, הוכנה מחלקה נפרדת ומוגנת, כל המקומות סביבו נרכשו מראש ע"י מקורביו, כדי שלא יזדמן לידו מראה שאינו ראוי, וכן ניתנה ההנחיה מראש כי רק דיילים גברים יורשו לשרת במרחבו של הרה"צ.
במהלך השבוע ישהה הרה"צ בארה"ב עד ליום רביעי, במסגרת מסע מיוחד לגיוס תרומות למען השלמת בניין בית מדרשו בירושלים, תחת הכותרת "כולנו שותפים".
