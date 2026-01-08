עיני עולם התורה היו נשואות אמש (רביעי) לרחוב ברנדייס בעיר הקודש ירושלים. שם, באולמי סמינר 'בית מלכה', התכנסה לישיבה מכרעת אדמו"רי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, כדי לדון בסוגיה הבוערת של חוק הגיוס והסנקציות המרחפות מעל היכלי הישיבות.

החל מהשעה 21:00 החלו להגיע בזה אחר זה רכביהם של מרנן ורבנן האדמו"רים. בצעד חריג ומעורר עניין, לא נכנסו כלל חברי הכנסת של הסיעה לחדר הדיונים.

בכינוס השתתפו כ"ק מרנן האדמו"רים מגור, ויז'ניץ, בעלזא, צאנז, באיאן, סערט ויז'ניץ ומודז'יץ, האדמו"ר מביאלה נעדר בשל שהותו בארה"ב, והאדמו"ר מסלונים שיגר מכתבו שהוקרא לפני חברי המועצת, שם הביע עמדתו הנחרצת:"אנו מתנגדים לכל חוק המטיל עונשים וסנקציות על לומדי התורה", כתב האדמו"ר במכתבו ההיסטורי, "לא נעזוב את היכלי הישיבות בכל מצב".

בנוסף, בהוראתו הישירה של האדמו"ר מבעלזא, הופיע בפני חברי המועצת הרה"ג ר' פנחס פרידמן, אשר הציג בפני האדמו"רים את העומק ההלכתי וההשקפתי מאחורי עמדת רבו.

לאחר כשעה וחצי של דיונים מתוחים ואינטנסיביים, הסתיימה הישיבה. האדמו"רים מגור ובעלזא יצאו ראשונים מהאולם, כאשר נכון לרגע זה, הישיבה הסתיימה ללא הכרעה סופית פומבית. גורמים במועצת אמרו ל'כיכר', כי הוסכם פה אחד להתנגד לסנקציות בחוק הגיוס.