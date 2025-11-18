כיכר השבת
עם נתיב למדינה פלסטינית: מועצת הביטחון של האו"ם אישרה את תוכנית 'היום שאחרי' ברצועת עזה

מועצת הביטחון של האו"ם אישרה הלילה את הצעתו של הנשיא טראמפ להקמת כוח בינלאומי בעזה | רוסיה וסין נמנעו| בחמאס גינו את ההצעה | ההצעה כוללת נתיב להקמת מדינה פלסטינית |טראמפ: "רגע בעל משמעות היסטורית | נתניהו הבהיר: "ההתנגדות למדינה פלסטינית קיימת ושרירה ולא השתנתה כהוא זה" (מדיני)

הנשיא טראמפ בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מועצת הביטחון של האו"ם אישרה הלילה (בין שני לשלישי, שעון ישראל) את הצעת ההחלטה של ארצות הברית להקמת כוח בין-לאומי ברצועת . 13 מדינות הצביעו בעד ההחלטה, רוסיה וסין נמנעו אך לא הטילו וטו.

ההצעה שאושרה הלילה מבוססת על תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ליום שאחרי ברצועת . התוכנית כוללת בין היתר הקמת כוח בין-לאומי בעזה, פירוז חמאס מנשקו ויצירת 'נתיב להקמת מדינה פלסטינית'. 

שגריר ארה"ב באו"ם, מייק וולץ, אמר במהלך הדיון במועצת הביטחון: "זו תכנית פרגמטית ואמיצה שמבוססת על תוכנית 20 הנקודות של ", אמר וולץ. "מי שיצביע נגד ההחלטה מצביע בעד חידוש המלחמה".

לדבריו: "במשך שנתיים עזה הייתה זירת לחימה אכזרית. גיהינום של ממש שבו נפגשו טרור חמאס עם תגובתה הנחושה של ישראל, כעת יש הפסקת אש שמחזיקה. התוכנית הזו כבר שחררה את החטופים בצעד ראשון והחטופים שנותרו חייבים לחזור הביתה".

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, הבהיר: "פירוז חמאס הוא תנאי יסוד, לא יהיה עתיד בעזה כל עוד חמאס מחזיק בנשק".

הנשיא טראמפ הגיב לאחר ההצבעה ואמר: "ברכות לעולם על ההצבעה המדהימה במועצת הביטחון של האו"ם לפני רגעים ספורים, שמאשרת את הקמת מועצת השלום שאעמוד בראשה, ותכלול את המנהיגים החזקים והמכובדים ביותר ברחבי העולם".

לדבריו: "זה ייחשב לאחד האישורים הגדולים בתולדות האו"ם, יוביל לשלום נוסף בכל רחבי העולם, והוא רגע בעל משמעות היסטורית אמיתית!. חברי המועצה, ועוד הכרזות מרגשות רבות, יפורסמו בשבועות הקרובים".

כזכור, בפתח ישיבת הממשלה השבוע, התייחס לנושא המדינה הפלסטינית והבהיר נחרצות: "באשר למדינה פלסטינית - ההתנגדות שלנו למדינה פלסטינית בשטח כלשהו ממערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה ולא השתנתה כהוא זה.

"אני הודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים ועושה את זה גם מול לחצים מחוץ וגם מול לחצים מבית. אז אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות מצד איש".

