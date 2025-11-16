האדמו"ר מצאנז בניחום אבלים אצל הגר"מ צדקה

האדמו"ר מצאנז, שערך השבת 'שבת נגידים' ע"י הכותל המערבי בירושלים, הגיע בערב שב"ק לנחם אבלים את ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, אשר ישב שבעה על פטירת אחיו הגאון רבי שאול צדקה זצ"ל. בין הדברים הביע ראש הישיבה את התפעלותו ממפעל הש"ס שבראשות האדמו"ר ובירכו שימשיך עוד רבות בשנים במלאכת הקודש. האדמו"ר, שהתרגש מהברכה, השיב: "ב"ה רואים כבר פירות ופרי פירות." כמו כן דנו השניים במצב עולם התורה הנרדף והנתון בסכנה בימים אלו.

הרבי המשיך ואמר: "אין לנו שיור אלא התורה הזאת, ושהתורה תנצח למרות כל הרדיפות." ראש הישיבה השיב שזה לא דבר טבעי שעולם התורה עולה ופורח למרות הרדיפות. והוסיף: "הקב"ה הבטיח כי לא תישכח מפי זרעו."

בסיום הדברים, ניחם האדמו"ר את ראש הישיבה בברכת תנחומין.