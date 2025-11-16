מעמד מרטיט: אלפי השלוחים בציון של הרבי מליובאוויטש

היה זה מעמד מרטיט ורווי הוד, רגע השיא של 'כינוס השלוחים העולמי', הנערך בימים אלה בניו יורק. ביום שישי בשעת בוקר, מאות אוטובוסים ובהם אלפי שלוחי חב"ד, עשו את דרכם משכונת קראון הייטס לקווינס, לציונו הק' של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל, למעמד תפילה משותף, המהווה את הרגע החשוב ביותר בכינוס הגדול.

קודם מעמד התפילה, למדו השלוחים מתורתו של 'המשלח' הרבי זי"ע – שיחות קודש בנושאים מגוונים במשימת השליחות, וממאמרי כ"ק אדמו"רי ליובאוויטש זי"ע, השתתפו ב'סדר ניגונים' וצפו במראות קודש מהרבי הנוגעים לעבודת השליחות.

ובהגיע הרגע הגדול, ראשי השלוחים נכנסו אל ציונו הק' של המשלח, לייצג את כלל אלפי השלוחים, שהצטופפו במאהלים הסמוכים, לבקש ולהעתיר בתפילה המשותפת. שליח הרבי זי"ע למדינת מרילנד, הרב שמואל קפלן שליט"א, נבחר לקרוא את נוסח התפילה והבקשה, עליו חתמו אלפי השלוחים מוקדם יותר.

בתפילה מיוחדת זו, ביקשו כלל השלוחים על ענייני הכלל והפרט, הצלחה בעבודת השליחות וכל המצטרך לבני קהילותיהם בכל מקום ומקום בעולם היהודי, ולעם ישראל בכלל. ברגעים מרטיטים אלו, דמעות זלגו מעיניי שלוחי הקודש שליט"א, דמעות של תחנונים ובקשה לגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.

לאחר סיום החלק הרשמי של המעמד, נכנסו אלפי השלוחים, בזה אחר זה, לציון הק', והעתירו בתפילה באופן אישי, כשהם נושאים עמהם פתקי בקשה רבים שמסרו להם אישית מאות אלפי בני קהילותיהם, מכל רחבי הגלובוס. לאחר מכן, חזרו השלוחים אל שכונת קראון הייטס והתכוננו לשבת קודש.

דקה אחר דקה, מנצלים אלפי שלוחי חב"ד את זמן שהותם בניו יורק, במסגרת כינוס השלוחים העולמי. סדנאות, הרצאות, רבי שיח, שיעורי תורה וחסידות והתוועדויות מיוחדות, ממלאים את סדר יומם הגדוש. ולא בכדי. פעם אחת בשנה, מתאפשר לאלפי שלוחי הקודש להתכנס יחד ולהיטען. בין לבין, נפגשים השלוחים האחד עם השני ושומעים עצות, רעיונות ותובנות.

במהלך כל יום חמישי, נהנו השלוחים מסדנאות במגוון נושאים שעל סדר היום בעולם השליחות. ההרצאות נגעו בחיי הבית והמשפחה, בכלכלת בית חב"ד, בהתמודדות עם משבר אישי או גלובלי, בשדרוג מערך שיעורי התורה, בכלים לבניית מקווה טהרה, או בית מדרש. חלק מיוחד הוקדש להתעוררות הגדולה בעם היהודי בשנתיים האחרונות בעקבות המלחמה.

ביום חמישי בערב נערך מושב כללי ומרכזי, בו עלו לשאת דברים שלוחים צעירים ומבוגרים, שחלקו רגעים וחוויות בלתי שגרתיים מעולם השליחות. אחד מהם, היה השליח הרב דניאל ווקר מאנגליה, שביום כיפור האחרון, הדף את המחבל שניסה לבצע טבח במתפללים. מעשה גבורה שגרם לקידוש השם עצום והביא לרגע היסטורי בממלכה – ביקור של מלך אנגליה בבית הכנסת. הערב, יום ראשון, ייחתם הכינוס הגדול במעמד הצדעה עוצמתי לאלפי השלוחים.