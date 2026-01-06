ליארצייט של ה'בני יששכר' - רבי צבי אלימלך מדינוב

צריך סגולה לזיווג לפרנסה או גאולה?

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב מכונה ה'בני יששכר' על שם ספרו, ומוכר גם בספרו 'דרך פקודיך', מרבותיו: ה'חוזה' מלובלין, רבי מנחם מנדל מרימנוב, המגיד מקוז'ניץ, ה'אוהב ישראל' מאפטא ועוד.

אביו היה צאצא של רבי שמשון מאוסטרופולי, ואימו אחיינית של רבי אלימלך מליז'ענסק ורבי זושא מאניפולי.

לקרוא לו אלימלך?

להוריו של רבי צבי אלימלך נפטרו כמה ילדים, ואימו התייעצה עם דודה רבי אלימלך מליז'נסק, והבטיח לה רבי אלימלך שיוולד לה בן שיחיה ויאיר את העולם בתורתו הקדושה, והורה לה לקרוא לו בשמו אלימלך.

אימו נבהלה מהרעיון הלא מקובל... וקראה לו בברית צבי אלימלך, לאחר הברית אמר לה רבי אלימלך מליז'נסק, שהשם צבי אינו מלך, ואם היתה קוראת לתינוק רק בשמו, היה מגיע לדרגתו – ממש! ועכשיו, הוא יגיע רק לחצי מדרגתו...

חידש סגולות - סגולה לזיווג

ה'בני יששכר' חידש הרבה סגולות:

סגולה לזיווג במהרה: לומר 4 פעמים ביום, פרק קכ"א בתהילים "אשא עיני אל ההרים".

סגולה לפרנסה: "אכילת מצה היא סגולה להמשיך פרנסה לכל השנה" כי בפסח נידונין על התבואה.

פיזור פרחים - בחג שבועות

מהו המקור לפיזור פרחים? מסביר ה'בני יששכר' עפ"י מדרש רבה:

משל למלך שהיה לו פרדס, וביקש המלך מאחד העובדים לדאוג לטפח את הפרדס, שיגדלו בו גידולים טובים ויפים.

לאחר תקופה, המלך הגיע לפרדס וראה שהוא מלא עשבים וקוצים יבשים, וחסר חיות, יופי והדר, אבל, לאחר מבט נוסף בפרדס - שמח המלך, כי:

"והציץ באותן החוחין וראה בו 'שושנה' אחת של 'ורד', נטלה והריח בה, ושבה נפשו עליו, אמר המלך:

בשביל שושנה זו – ינצל כל הפרדס" (ויקרא רבה כג', ג').

וכותב: ישראל משולה ל'שושנה' של 'ורד' – והעולם כפרדס.

המלך רצה להשמיד את הפרדס, אבל:

ראה שושנה של – ורד! ואמר, שבזכות שושנה זו – ינצל הפרדס!

אור הזוהר הקדוש – מאורו של משיח

ה'בני יששכר' מדבר רבות בחשיבות ספר הזוהר, ואומר שהזוהר הקדוש נכתב:

מהארת האור הגנוז שיאיר לנו עד שיאיר אורו של מלך המשיח!

ומקובל, שעיסוק בספר הזוהר מזכך את הנפש (אף רק גריסה):

"אמת שמקובל בידינו, שגם מי שלא ידע כלום, אף על פי כן, לשון הזוהר מסוגל לזכך הנפש" (הוספות מהרצ"א, ט').

אומר ה'בני יששכר': "הבן כי אי אפשר לפרש...".

כי הוא: "האור שהאדם מביט בו, מסוף העולם ועד סופו".

אומר ה'בני יששכר" שרשב"י הקדוש נקרא בוצינא קדישא - הנר הקדוש, כי על ידו:

"נתגלו סודות התורה באתגליא, סוד האור 'כי טוב' - שגנוז בתורה.

ונקרא ספר הזוהר:

"מלשון אור מזהיר" כי אורו מבהיק מסוף העולם ועד סופו.

מה תכלית ירידת הנשמה לעולם?

הנשמה ירדה לעולם בעל כורחה, כי כך מתקיימת תכלית בריאת העולם שהיא רצון השם להיטיב עם בריותיו, הנשמה אוספת תורה ומצות וכשחוזרת לעולם הבא מקבלת שכרה.

מנגד קדושת הנשמה, האדם צריך להתמודד עם רצונות ותאוות של העולם הזה, ובכל פעם שהוא מתמודד עם קשיים וניסיונות ומצליח לפעול נגד רצונו וטיבעו הוא מנצח, ועושה נחת רוח לקב"ה:

ומעשיו מכריזים עליו שמוכן למסור נפשו לכבוד השם.

ולמרות כל המפריעים שיש לו בעבודת השם, הוא זוכה לגלות ולפרסם את שמו של השם יתברך בעולם.

גריסת זוהר - להגביר את אור הנשמה

גריסת ספר הזוהר הקדוש, ואף כמה שורות בודדות ביום, היא סיוע נהדר לכל אחד שרוצה להתגבר על ניסיונות, כי היא עושה 'פוליש' לנשמה, מאירה ומזככת אותה, עד הנשמה מאירה:

ומתגלה רצונה - לדבוק באור האלוקי באור השם יתברך.

כשהנשמה מוארת, יותר קל לאדם לעמוד בניסיונות להתקרב לקב"ה, להתפלל ולדבר איתו, כי האדם מרגיש אושר ושמחה אמיתי, ששום דבר גשמי לא ישווה לו, ומי ש'טעם' את מתיקות החיבור לאור ה':

יודע שזהו - מקור חיותו האמיתי של האדם.

"בזהר דא יפקון מן גלותא" – הדרך להביא משיח ברחמים

"בזהר דא יפקון מן גלותא" – הבטחת רשב"י הקדוש, שע"י לימוד הזוהר הקדוש, יתמתקו כל הדינים ונמשכים רחמים וחסדים, נצא מהגלות ברחמים, ואמר:

"יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין" – זה מה שכולנו צריכים.

אומר רשב"י הקדוש, שכל מטרת הספר הזוהר הקדוש, היא:

"ליקרא דמלכא קדישא" - לכבודו של המלך הקדוש!

כדי ליקר ולרומם, להדר ולשבח לכבודו של מלך העולם...

נמתקו מעל עם ישראל - כל הגבורות בשורשן, ונמשך עלינו - רחמים וחסדים.

"ראוי הוא רבי שמעון שנסמוך עליו בשעת הדחק"...

מי נקרא 'עובד אלוקים'?

ה'בני יששכר' מבדיל בין עובד אלוקים, ובין מי שלא עבדו, ואומר:

"עובד אלוקים - עוסק בתלמוד ובזוהר, לא עבדו – העוסק בתלמוד לבד, ואינו עוסק בזוהר" (מעין גנים, א', ב').

בשנים האחרונות התפרסם קריאת סיפרא דצניעותא, שהם חמישה פרקים מתוך הזוהר הקדוש, שאמרו עליהם המקובלים:

מעט המחזיק את המרובה, כי הם רוב חוכמת הקבלה שנכתבה בקיצור.

והם: חמישה פרקים כנגד חמישה חומשי תורה.

מעלת סיפרא דצניעותא גדולה ונשגבה מאוד, ואפילו אם קוראים ולא מבינים, או מדלגים על מילים, או טועים במילים, הקריאה:

עושה רושם גדול בשמים, ויורד לאדם - שפע גדול!

כתב הרב ניסים פרץ זצ"ל שהגאון מווילנא כתב, שסיפרא דצניעותא כל כך מתומצת מרוב הסודות בתורה בזוהר תיקוני הזוהר והאדרות, כך:

שכל מילה בו שקולה לעשרה דפים בזוהר הקדוש!

ובזכות העיסוק בזוהר הקדוש, יצאו מהגלות ברחמים, כפי שכתוב:

"בהאי ספר יפקון מן גלותא".

"והמשכילים יזהירו זוהר הרקיע" – שנזכה, אמן!

לע"נ ה'בני יששכר' רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בן רבי פסח ואימו הצדקת איטה, זכותם תגן עלינו, ויזכו כולם לכל הברכות והישועות, אמן!