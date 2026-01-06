האדמו"ר מסקווירא יצא אתמול (שני) בשעות אחר הצהריים למסע מנוחה בקליפורניה, לאחר סדר יום גדוש בביקורים ורגעי פרידה מרגשים מהחסידים בשיכון.

קודם יציאתו מהאזור, הגיע האדמו"ר לביקור חולים בבית החולים 'מאונט סיני' במנהטן, שם מאושפזת אחותו, הרבנית הישישה מרחמסטריווקא ארה"ב, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. משם המשיך הרבי לביקור אצל רופא מומחה בבוסטון, ורק לאחר מכן המשיך בדרכו לשדה התעופה לקראת הטיסה למעון הנופש במאליבו.

לקראת הנסיעה, פרסמו המשב"קים הודעה חריגה וחד משמעית. כי נאסר על החסידים להצטרף לשיירה מלבד הצוות המצומצם שנקבע מראש. כמו כן, נתבקשו החסידים שלא להגיע לשדה התעופה – לא ביציאה ולא בחזרה.