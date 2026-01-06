כיכר השבת
שיירה ללא חסידים | האדמו"ר מסקווירא יצא לנופש לקליפורניה, כך נפרד מהילדים 

האדמו"ר מסקווירא יצא לימי מנוחה במאליבו שבקליפורניה, טרם צאתו ביקור אצל אחותו הרבנית מרחמסטריווקא במנהטן | ילדי החסידות נפרדו במעמד אדיר ומיוחד | בתוך כך, בחסידות נערכים למעמד "שנה להכנסת ספר התורה" וחיזוק תקנות הצניעות (חסידים)

ילדי סקווירא מלווים את האדמו"ר (צילום: באדיבות המצלם)

האדמו"ר מסקווירא יצא אתמול (שני) בשעות אחר הצהריים למסע מנוחה בקליפורניה, לאחר סדר יום גדוש בביקורים ורגעי פרידה מרגשים מהחסידים בשיכון.

קודם יציאתו מהאזור, הגיע האדמו"ר לביקור חולים בבית החולים 'מאונט סיני' במנהטן, שם מאושפזת אחותו, הרבנית הישישה מרחמסטריווקא ארה"ב, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. משם המשיך הרבי לביקור אצל רופא מומחה בבוסטון, ורק לאחר מכן המשיך בדרכו לשדה התעופה לקראת הטיסה למעון הנופש במאליבו.

לקראת הנסיעה, פרסמו המשב"קים הודעה חריגה וחד משמעית. כי נאסר על החסידים להצטרף לשיירה מלבד הצוות המצומצם שנקבע מראש. כמו כן, נתבקשו החסידים שלא להגיע לשדה התעופה – לא ביציאה ולא בחזרה.

המודעה מטעם בית האדמו"ר מסקווירא (צילום: באדיבות המצלם)

נקודת הפרידה המרכזית נקבעה בפינת רחוב 45, שם פנה הרבי עם רכבו לעבר רחבת בניין התלמוד תורה. מאות ילדי החמד קידמו את פניו בשירה ובגיל, כשהם כבר מצפים לרגע שובו, אז יקבלו את פניו בחזרה כמסורת המקום בלפידי אש. קודם היציאה מהבית, ערך האדמו"ר מעמד 'לחיים' וגזז את מחלפות ראשו של נינו היניק, בן לנכדו הרב מרדכי טווערסקי, בן הגה"צ רבי יעקב יוסף טווערסקי וחתן האדמו"ר מזוטשקא אמסנא.

ילדי סקווירא מלווים את האדמו"ר (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלוקה לנין האדמו"ר מסקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלוקה לנין האדמו"ר מסקווירא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלוקה לנין האדמו"ר מסקווירא (צילום: באדיבות המצלם)

במקביל למסע המנוחה, בחסידות מציינים בערגה שנה למעמד ההיסטורי של הכנסת ספר התורה, שלווה בקבלות רוחניות כבירות בענייני צניעות והתנזרות מפגעי הטכנולוגיה.

בליל שבת האחרונה נרשם רגע של התעוררות בבית המדרש הגדול, לאחר תפילת ערבית, עלה האדמו"ר על במה מיוחדת מול ארון הקודש. המשב"ק הרב דוד ברגר קרא בפני הקהל את פקודת האדמו"ר להוסיף חיזוק והעמקה בקבלות שנקבעו.

הכנסת ס"ת ההיסטורית בסקווירא (צילום: אחים לאנטשעווסקי)

לפי התוכנית, המעמד יהיה במוצאי שבת פרשת משפטים (שבת שקלים), ליל כ"ח בשבט. אז יציינו "שנה להכנסת ספר התורה", במעמד יוצגו השלבים הבאים בתקנות הקהילה והמשך ביצור חומות הדת והצניעות כפי רצונו הטהור של הרבי.

