כיכר השבת
כותרת היום • צפו

המחאות באיראן מתחדשות | דריכות שיא בהר הבית לקראת חודש הרמדאן |• צפו

סטודנטים באיראן מחו וקראו מוות לחמינאי | רוה"מ חשף חזון להקמת משושה בריתות בינלאומי | בעקבות בן גביר - היועמ"שית יצאה מהוועדה על הרוגלות | כריש באורך של כחמישה מטרים נצפה באילת | אמל"ח בלתי חוקיים נמצאו בקניון בירכא | דריכות שיא לקראת חודש הרמדאן | (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - והיום נריה סעדיה עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (85%)

    לא (15%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בהיום בכיכר:

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר