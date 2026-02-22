"היום בכיכר" - והיום נריה סעדיה עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
המחאות באיראן מתחדשות | דריכות שיא בהר הבית לקראת חודש הרמדאן |• צפו
סטודנטים באיראן מחו וקראו מוות לחמינאי | רוה"מ חשף חזון להקמת משושה בריתות בינלאומי | בעקבות בן גביר - היועמ"שית יצאה מהוועדה על הרוגלות | כריש באורך של כחמישה מטרים נצפה באילת | אמל"ח בלתי חוקיים נמצאו בקניון בירכא | דריכות שיא לקראת חודש הרמדאן | (היום בכיכר) צפו
נס
נריה סעדיה
כיכר השבת |
