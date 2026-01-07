בשעה האחרונה (רביעי) התקבל דיווח על אירוע דליפת חומרים מסוכנים במפעל בעיר ירוחם בעקבות מבנה שקרס.

צוותי כבאות והצלה שהגיעו למקום זיהו שמדובר בקריסת מבנה שבעקבותיה קיימת דליפה של חומר סודיום קרבונטת המלווה בעננה לבנה באזור.

צוותי כבאות מיחידת חומרים מסוכנים הוקפצו לזירה ומבצעים תיחום ובידוד של האזור סריקות והערכת סיכונים בהתאם לנהלים.

כשעה לאחר תחילת האירוע עדכנו ב'כבאות והצלה' כי לא מדובר בחומר מסוכן אלא באבק בלבד.

עוד נמסר כי "צוותי כבאות והצלה פועלים במקום לייצוב המצב, דילול האבק וניטור הזירה".

אין דיווח על נפגעים, ובכבאות והצלה מוסיפים כי "נגרם נזק למבנה המפעל בלבד. האירוע בשליטה ומטופל על ידי הכוחות".

הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולפעול בהתאם להנחיות גורמי החירום.