כתרה של תורה: בחצר הקודש סקוליא חגגו את סיום המסכת בראשות האדמו"ר

בחצר הקודש סקוליא בבורו פארק, נחגג במעמד רב רושם סיום מסכת 'שבת' במסגרת לימוד עמוד יומי 'לבאי באורייתא' | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסקוליא שנשא את דבר המעמד לפני חסידיו שהאזינו לדבריו בשקיקה (חסידים) 

סיום מסכת שבת בסקאליע (צילום: הלל ל"ש)
