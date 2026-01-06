כתרה של תורה: בחצר הקודש סקוליא חגגו את סיום המסכת בראשות האדמו"ר
בחצר הקודש סקוליא בבורו פארק, נחגג במעמד רב רושם סיום מסכת 'שבת' במסגרת לימוד עמוד יומי 'לבאי באורייתא' | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסקוליא שנשא את דבר המעמד לפני חסידיו שהאזינו לדבריו בשקיקה (חסידים)
לקראת ימי השובבי"ם, ערך האדמו"ר מצאנז זוועהיל שבת התוועדות לכלל בחורי החסידות בארה"ב | במהלך השבת רוממם האדמו"ר בקדושת יום השביעי וההכנה לששת ימי המעשה בימי השובבי"ם הידועים ליודעי ח"ן כימים המסוגלים לתיקון הדברים הצריכים חיזוק רוחני (חסידים)
קהל נעלה ומכובד נטל חלק בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מקומרנא, הכלה בת לחתנו הרה"צ ר' ישראל מנחם מנדל לעמברגר, עם החתן, בן הרב נפתלי שנייבאלג, בן הרה"ג ר' אליעזר ליבר שנייבאלג רבה של עדזשוואר בלונדון, וחתן האדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל | במהלך השמחה נצפה הסבא הנרגש, האדמו"ר מקומרנא, מפזז עם צאצאיו הרכים הממשיכים (חסידים)
האדמו"ר מקאליש, המתגורר בבית שמש, יצא אתמול לנאות דשא בפארק ירמות לצורך בריאותו. לפתע התרגש והופתע לראות את אחיו יקירו, האדמו"ר מנדבורנה צפת, שהגיע במיוחד לבקרו | האדמו"רים התרגשו מאוד מעצם המפגש, וישבו יחדיו שעה ארוכה כשהם מרחיבים בנועם שיח ובדברי חסידות לרוח היום (חסידים)
האדמו"ר מסקווירא יצא לימי מנוחה במאליבו שבקליפורניה, טרם צאתו ביקור אצל אחותו הרבנית מרחמסטריווקא במנהטן | ילדי החסידות נפרדו במעמד אדיר ומיוחד | בתוך כך, בחסידות נערכים למעמד "שנה להכנסת ספר התורה" וחיזוק תקנות הצניעות (חסידים)
בני חבורת 'אש קודש' מאלעד התכנסו לשבת התעלות באתרא קדישא מירון בצל המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, כהכנה לימי השובבי"ם • בליל שבת ערך המשפיע את עבודת הקודש שנמשכה עד אור הבוקר • צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
הגה"צ אב"ד אמונת ישראל, המתגורר בארה"ב ומבקר בימים אלו בארץ הקודש לרגל חנוכת בית מדרשו הגדול בביתר, כובד אתמול (ראשון) בסנדקאות בברית לבנו של אחד מחסידיו | השמחה התקיימה במעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | לאחר מעמד הברית נועדו שני הצדיקים למשך זמן ניכר והרחיבו בשיחת הוד (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר נטלו חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן הרב יצחק אייזיק טייטלבוים, בן הגה"צ רבי יואל, רב ביהמ"ד 'בית ברוך' בקריית יואל, חתן הגה"צ רבי לייביש אייכנשטיין, אב"ד בערטש, עב"ג הכלה בת הגה"צ אבד"ק תולדות נפתלי קאלוב ב"פ | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית יואל במונרו | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
ביקור רב רושם עורך בימים אלו בארה"ב המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר | את השבת האחרונה ערך בשכונת וויליאמסבורג בהשתתפות אלפים שנהרו לשמוע דברי חיזוק לקראת ימי השובבי"ם | צפו בתיעוד מימי ההוד בצל המשפיע בארה"ב (חסידים)
במעמד סיום מסכת של קהילת 'פני מנחם' בראשות הגר"ש אלתר, נשא איש העסקים ר' חיים פינק דברים חוצבי להבות נגד האלימות והמחלוקות בחצרות הקודש: "לאן הגענו? יהודים מכים זה את זה ברחובות העיר בשם החסידות?" | אני
זוכר כיצד הגיעו שני אדמו"רי
ויז'ניץ כשידיהם שלובות,
והיום?
| צפו בתיעוד שהפך לשיחת היום (חסידים)
בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק, במרכז החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים ציינו השבת את יום ההכתרה ההיסטורי של האדמו"ר, בח"י טבת תשנ"ז | בליל שב"ק פצח הרבי בריקוד מרטיט בפיוט 'בואי בשלום', ובסעודה שלישית פרץ בבכיות עצומות | זיכרונות מימי הבראשית - כך הפך המבנה הארעי לממלכה חובקת עולם | תיאור השבת הנכספת (חסידים)
בפעם הראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה, יצא היום האדמו"ר מביאלה למסע קודש ממושך לחיזוק הקהילות וביסוס מוסדות התורה והחסד | רגעי התעלות בשבתות בלייקווד ובלורנס, לצד שמחת נישואי בן גיסו האדמו"ר מקאפיטשניץ | המסע שייחתם בחזרה לירושלים למעמד ה'חלאקה' המרטיט לנכדו היתום, בנו הרב ישראל אברהם משה רבינוביץ ז"ל | הלו"ז המלא (חסידים)
שש שנים של געגועים עומדות להסתיים עבור מאות חסידי צאנז בארה"ב | מאז ימי חודש אדר תש"פ, ערב סגירת השערים העולמית, לא זכו החסידים בארה"ב וקנדה לחסות בצל הקודש של האדמו"ר על אדמת אמריקה | כעת, לקראת "שבת שירה" הבעל"ט, הממלכה לובשת חג לקראת בואו של הרועה הנאמן לביקור שיחתום פרק של כיסופים | כל הפרטים אודות המסע הקודש כאן ב'כיכר' (חסידים)
ביקור הוד ורב רושם ערך האדמו"ר מ'ישועות יעקב' סקולען במוסדות 'חסד לאברהם' במירון | הרבי קיבל כל תלמיד ביחידות, עודדם וחיזקם להמשך עבודת השי"ת | בהמשך ערך הרבי מעמד הדלקה וטיש ייחודי עם תלמידים | צפו בתיעודים המרגשים (חסידים)
פרויקט שלוחים סטורי - מסע עומק מרתק שיגלה לכם את מאחורי הקלעים של שליחות הרבי: האנשים, הרגעים, האתגרים והאור | במרכז המסע תקבלו ההצצה לפעילותם האינסופית של שלוחי חב"ד, בענווה, במסירות שאין לה שעון נוכחות.
ברוב רגש ושמחה נחגג בחצר הקודש סאטמר מעמד חנוכת בית המדרש החדש "ישראל שלום" בשכונת ויואל משה שבקריית יואל, מונרו, נדבת הנגיד הרב עקיבא צבי קליין | עם הופעתו של האדמו"ר מסאטמר למעמד, סייר תחילה בכל אגפי הבניין המפואר יחד עם הנגיד ובליווי בנו, רב הקהילה הרה"צ רבי יואל טייטלבוים | בהמשך פיאר האדמו"ר את המעמד המרכזי שנערך בשילוב סעודת 'מלווה מלכה' רבתי (חסידים)
בהתרגשות ובתחושת רוממות התכנסו חסידי ואוהדי חצר הקודש קרעטשניף סיגעט למעמד "יזכור אהבתו" – דינר יוקרתי לטובת החזקת בתי המדרש של החסידות בירושלים ובבית שמש | המעמד, שעמד בסימן זכרו הטהור של האדמו"ר זצ"ל, נערך בראשות בנו האדמו"ר החדש לבית קרעטשניף סיגעט | צפו בתיעוד (חסידים)
עם צאת השבת קיבלו רבבות חסידי גור את הבשורות הטובות מעיה"ק ירושלים, כי האדמו"ר מגור השתתף בכל תפילות השבת בהיכל בית המדרש הגדול, לאחר שבוע של חולשה, ואף סעד את הסעודות עם בני משפחת המלוכה | החסידים קיבלו את הבשורות בשמחה רבה וממשיכים בתפילות להמשך חיזוק כוחותיו (חסידים)
