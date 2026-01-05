כיכר השבת
טיש עד אור הבוקר

כשהעולם נם את שנתו: הקידוש של הרה"צ רבי אלימלך בידרמן ב-2 לפנות בוקר במירון

בני חבורת 'אש קודש' מאלעד התכנסו לשבת התעלות באתרא קדישא מירון בצל המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, כהכנה לימי השובבי"ם • בליל שבת ערך המשפיע את עבודת הקודש שנמשכה עד אור הבוקר • צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)

רבי אלימלך בידרמן במירון (צילום: א. אייזנבאך)

כהכנה דרבה לקראת ימי השובבי"ם, התכנסו אברכי חבורת 'אש קודש' מהעיר אלעד לשבת התאחדות מרוממת באתרא קדישא מירון, בצל המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן. בשב"ק האחרונה, פרשת ויחי – שבת 'חזק'.

במהלך השבת רומם המשפיע את המשתתפים באור קדושת השבת בצל התנא האלוקי.

שיאו של השבת נרשם בליל שב"ק, כאשר בשעה 2 לפנות בוקר – בעוד כל היקום נם את שנתו, פתח המשפיע בעבודת הקודש של עריכת הקידוש ובהמשך ערך את שולחנו הטהור שנמשכה עד אור הבוקר, כשמסביב עומדים החסידים כאריות, כשהם מזמרים זמירות ותשבחות בלהט קודש.

במוצאי השבת, לאחר סעודה שלישית והבדלה, ערך המשפיע מסיבת 'מלווה מלכה' רבתית ברון שיר ושבח, עם כלי זמר.

רבי אלימלך בידרמן במירון (צילום: א. אייזנבאך)
