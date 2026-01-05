כהכנה דרבה לקראת ימי השובבי"ם, התכנסו אברכי חבורת 'אש קודש' מהעיר אלעד לשבת התאחדות מרוממת באתרא קדישא מירון, בצל המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן. בשב"ק האחרונה, פרשת ויחי – שבת 'חזק'.

במהלך השבת רומם המשפיע את המשתתפים באור קדושת השבת בצל התנא האלוקי.

שיאו של השבת נרשם בליל שב"ק, כאשר בשעה 2 לפנות בוקר – בעוד כל היקום נם את שנתו, פתח המשפיע בעבודת הקודש של עריכת הקידוש ובהמשך ערך את שולחנו הטהור שנמשכה עד אור הבוקר, כשמסביב עומדים החסידים כאריות, כשהם מזמרים זמירות ותשבחות בלהט קודש.

במוצאי השבת, לאחר סעודה שלישית והבדלה, ערך המשפיע מסיבת 'מלווה מלכה' רבתית ברון שיר ושבח, עם כלי זמר.