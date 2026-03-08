היום: קר מהרגיל לעונה | מחר: התחממות • התחזית המלאה

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. משעות אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בצפון הגולן קיים חשש מקרה.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
ביום שלישי, יהיה בהיר בדרך כלל. במהלך הבוקר בהרי הצפון ינשב רוחות מזרחיות חזקות. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בערב ובמהלך הלילה יחלו שוב לנשב רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 5-12
תל אביב: 8-17
באר שבע: 8-17
חיפה: 10-16
טבריה: 8-17
צפת: 5-11
אילת: 13-21
0 תגובות