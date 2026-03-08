היום: קר מהרגיל לעונה | מחר: התחממות • התחזית המלאה

טנקים בגבול הצפוני ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. משעות אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בצפון הגולן קיים חשש מקרה.