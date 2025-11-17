ביקורו של טראמפ במדינות המפרץ ( צילום: הבית הלבן )

המתח הדיפלומטי גואה לקראת ביקורו הצפוי של מנהיג סעודיה, יורש העצר מוחמד בן סלמאן, בוושינגטון מחר (שלישי).

הפגישה עם נשיא ארצות הברית, המתקיימת לראשונה מאז 2017, נתפסת בבירות המזרח התיכון כרגע מכריע לבחינת היחסים האסטרטגיים בין ריאד לוושינגטון, במיוחד סביב סוגיות ביטחוניות ואזוריות רגישות. המסר הסעודי הברור: לא יהיה הסכם ללא "אופק פלסטיני" ההנהגה הסעודית מבהירה בנחרצות: לא תיתכן פריצת דרך מדינית משמעותית באזור ללא הבטחה לאופק מדיני ברור עבור הפלסטינים. "בזבז את ההזדמנות": הנוכל החרדי שקיבל חנינה מטראמפ יבלה עשרות שנים במאסר חזקי שטרן | 18:55 פייסל עבאס, עורך ראשי של עיתון סעודי מוביל, סיכם במאמר שפורסם בסוף השבוע את המכשול המרכזי העומד בפני נורמליזציה עם ירושלים: "הביקור הזה אינו טקסי. הוא בעל השלכות. אם ישראל מוכנה להתחייב למסלול רציני שיוביל להקמת מדינה פלסטינית, היא יכולה להצטרף למה שיורש העצר מכנה 'אירופה החדשה' – אזור של שיתוף פעולה ושגשוג משותף. הסיכונים גדולים – וההזדמנות נדירה. זה הרגע." המסר המגיע מריאד דוחק בהנהגה האמריקאית להפעיל לחץ, וקובע אולטימטום ברור: מסלול מדיני לפלסטינים הוא המפתח לשת"פ אזורי רחב, הכולל ככל הנראה את ישראל. הכנות בוושינגטון העיתונות המזוהה עם בית המלוכה במפרץ הקדישה הבוקר כותרות ראשיות לביקור, בהן נכתב כי "וושינגטון נערכת לקבל את פניו של יורש העצר". בדיווחים צוין כי השיחות האינטנסיביות בין הצדדים, שנמשכו עד אתמול, הושלמו, וכי ההסכמים שגובשו במסגרת הביקור "מוכנים להיחתם" בידי נשיא ארה"ב והמנהיג הסעודי בבית הלבן. מדובר בביקור מקצועי ממוקד, שנועד להגיע להישגים קונקרטיים בתחומי הביטחון והאזור.

טראמפ ויורש העצר מוחמד בן סלמאן בריאד, ( צילום: הבית הלבן )

גורמים בוושינגטון ובריאד מאשרים כי הפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ תתמקד בבניית שותפות אסטרטגית חדשה, שעיקרה הסכם הגנה הדדי רשמי בין המדינות.

סעודיה, המהווה את הלקוח הגדול ביותר של הנשק האמריקאי, דורשת בתמורה לערבויות ביטחוניות מפורשות - את הנשק החדיש ביותר של ארה"ב.

ברשימת הקניות של הממלכה, לפי דיווחים שונים, נמצאים מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 וכן גישה לטכנולוגיה גרעינית אזרחית, שתאפשר לה לפתח תוכנית אנרגיה גרעינית בפיקוח.

הבית הלבן מצידו, מעוניין לחזק את השותפות האסטרטגית במפרץ כמשקל נגד להשפעה האיראנית, אך במקביל דוחק בנסיך הכתר לבצע מהלך משמעותי שישרת את מדיניות ארה"ב באזור. הנשיא טראמפ צפוי ללחוץ על MBS להצטרף להסכמי אברהם, מה שיסדיר יחסים רשמיים בין הממלכה לישראל ויהווה הישג מדיני עצום.

ובינתיים, בירושלים עוקבים בדריכות אחרי המפגש ובעיקר מה יסוכם בו בין הנשיא האמרירני לנסיך המעצמה הערבית הגדולה